Ottime notizie per tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 10 LIte italiani. Il phablet con S Pen economico perché di fatto la versione low-cost del fratello maggiore Note 10, in queste ore ed entro i nostri confini, ha cominciato a ricevere proprio Android 11. La notizia era stata anticipata dal via alla distribuzione del corposo pacchetto in Europa ed in particolare in Francia. Dalle nostre parti, il firmware con la nuova interfaccia One UI 3.0 non è tardato ad arrivare per nulla e proprio in questo weekend la notifica dell’update sta raggiungendo tanti utenti.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è un device particolarmente interessante: attualmente, il suo prezzo è sceso addirittura al di sotto dei 400 euro, più esattamente 385 euro su Amazon. La forza del device risiede di certo nell’ottima autonomia ma soprattutto in tutta la versatilità della S Pen che, in quanto a funzioni, non ha proprio nulla in meno rispetto a quella alloggiata nei Note 10 premium. L’arrivo dell’aggiornamento Android 11 rappresenta un nuovo plus per il telefono che guadagna ottimizzazioni e non solo.

Android 11 su Samsung Galaxy Note 10 Lite arriva dalle nostre parti con il firmware N770FXXU7DUA8 ed ha un peso tutt’altro che spropositato, ossia all’incirca 2 GB. Oltre all’attualizzazione all’ultima versione software di Google, c’è anche a bordo del pacchetto l’interfaccia One UI 3.0 e ancora la patch di sicurezza relativa al mese di gennaio 2021.

Cosa cambia in modo particolare con Android 11 a bordo del Samsung GAlaxy Note 10 Lite? Il design è stato rinnovato. Gli sviluppatori hanno modificato in parte la schermata di blocco, la visualizzazione delle notifiche, le animazioni tra sezioni ora più fluide che mai. Migliori prestazioni sono garantite soprattutto per quanto riguarda la gestione della memoria pure con la limitazione delle attività in background. Migliorano sensibilmente anche gli scatti della fotocamera perché molto più fluidi e con una migliore messa a fuoco. Altre novità riguardano le routine dell’assistente Bixby ma anche la maggiore protezione della privacy.