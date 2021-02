Da ormai diversi anni i fan attendono con impazienza il nuovo libro de Il Trono di Spade. Winds of Winter sarebbe dovuto uscire entro il 2020, ma lo scrittore George RR Martin non ha mantenuto la sua promessa.

Com’è prevedibile, i suoi fan si sono scagliati contro l’autore di Game of Thrones. Il penultimo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è molto atteso dai suoi lettori, soprattutto perché sono curiosi di scoprire le differenze tra il romanzo e la serie tv. Infatti dopo la sesta stagione, la serie HBO si è distaccata notevolmente dall’opera originale poiché il materiale cartaceo a cui attingere era terminato.

Per questo motivo i fan sono infastiditi dalla lentezza con cui Martin sta scrivendo il suo nuovo romanzo. In precedenza, l’autore di bestseller aveva annunciato ai fan che avrebbe terminato Winds of Winter entro l’estate dello scorso anno:

Vi dirò una cosa: se non ho finito The Winds of Winter al mio arrivo in Nuova Zelanda per la Worldcon (la fiera della fantascienza, ndr), avete il mio permesso scritto e formale di imprigionarmi dentro una piccola capanna sulla White Island, con vista su quel lago di acido solforico, finché non finisco di scrivere.

L’evento della Worldcon si è tenuto virtualmente tra il 29 Luglio e il 2 Agosto 2020. La mancata promessa ha scatenato le ire dei fan che hanno inondato Martin di lamentele e accuse, anche pesanti. Al che, lo scrittore ha cambiato registro e ha risposto con pugno duro a chi si lamenta della sua lentezza:

Non faccio più previsioni su quando finisco. Ogni volta che lo faccio, gli str*nzi di Internet lo prendono come una promessa, poi non vedono l’ora di crocifiggermi quando non rispetto la scadenza. Tutto quello che dirò è che sono fiducioso.

Tuttavia, George RR Martin ha dichiarato di essere a buon punto con la stesura del romanzo: “Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020. Questo è stato l’anno migliore della mia vita da quando ho iniziato a lavorarci. Perché? Non lo so. Forse per via del lockdown. O forse sono solo ispirato.”

Insomma, non chiedetegli più nulla: solo Martin sa quando far uscire il nuovo libro de Il Trono di Spade.