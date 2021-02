Demet Özdemir risponde alla foto di Can Yaman e Diletta Leotta e sui social posta una foto che la ritrae insieme al suo fidanzato ormai ufficiale, Oğuzhan Koç. I fan cercando ancora di mettere insieme indizi e reazioni tra i due protagonisti di DayDreamer Le Ali del Sogno convinti come sono del fatto che tra i due ci sia stato del tenero e che poteva esserci ancora. Emblematici alcuni commenti dei fan quando Can Yaman è stato ospite a Verissimo e ha parlato della sua collega usando parole bellissime e sperando ancora di lavorare insieme.

Le loro strade si sono definitivamente separate ma mentre per Demet Özdemir arrivano complimenti e congratulazioni, le cose per Can Yaman non vanno ugualmente bene. Nei giorni scorsi l’attore ha postato una foto con Diletta Leotta ma ha dovuto bloccare commenti dei fan che non erano del tutto lusighieri e carini. Poco fa, invece, Demet ha fatto lo stesso postando una tenera foto insieme a quello che ormai conosciamo come il suo fidanzato ufficiale e per lei è arrivata una pioggia di cuori.

A dare notizia del fidanzamento è stata la stampa turca che ha parlato della presunta storia d’amore tra l’attrice e il cantante Oğuzhan Koç fino a quando non è arrivata conferma via social da parte di lui: ” Voglio solo spiegare un argomento che riguarda due persone, in modo che non tenga nessuno occupato. Sebbene non fosse come è stato scritto prima, sono all’inizio di un rapporto con Demet . Buona notte a tutti.“ Ormai da mesi si parlava della loro relazione fino a quando, dopo una serie di smentite, hanno deciso di confermare la loro liason e oggi lo ha fatto anche Demet con la foto che trovate subito sotto. I fan se ne faranno una ragione?