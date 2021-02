9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star finalmente andranno in onda insieme. A partire da oggi, 7 febbraio, la serie firmata da Ryan Murphy e il suo spin-off intratterranno il pubblico di Rai2 che potrà godere di Athena e i suoi ma anche della coppia formata da Rob Lowe e Liv Tyler che daranno il via alle storie dei protagonisti di stanza in Texas, ad Austin. Ad aprire le danze sarà come sempre 9-1-1 3 che andrà in onda con un singolo episodio e, subito a seguire, toccherà a 9-1-1 Lone Star con la première della prima, e non unica, stagione.

9-1-1 3 andrà in onda con l’episodio numero 9 dal titolo Conseguenze in cui due incidenti gravi impegnano gli operatori del 118. Da una parte ci sarà modo di occuparsi di una pioggia di detriti che ha devastato un edificio e dall’altra di uno scontro tra due camion in un tunnel che ha dato vita ad un incendio che rischia di lasciarsi alle spalle diverse vittime.

Subito a seguire toccherà al primo episodio di 9-1-1 Lone Star in cui una Caserma di Austin in Texas viene decimata da un incendio e per ricostruire tutto dalle ceneri viene arruolato il capitano Owen Strand, l’unico nel Paese ad averlo fatto, visto che è l’unico sopravvissuto della sua compagnia persa durante gli attacchi alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre. Toccherà a lui trasferirsi in Texas portandosi dietro anche T.K, suo figlio, dopo una delusione d’amore. Al loro fianco ci sarà Liv Tyler, a capo dei paramedici che spesso si troveranno a lavoro con i vigili.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star andranno in onda anche la prossima settimana, il 14 febbraio, con un’altra serata da urlo. Nel primo episodio, Bobby festeggerà il suo primo Natale con Athena, May e Harry anche se il pensiero che lui non sia del tutto fuori pericolo rimane. Michael si comporta in maniera strana e dopo un malore sembra pronto ad occuparsi delle sue questioni. Subito dopo, nello spin-off, andrà in scena l’episodio numero 2 dal titolo “Cambiare prospettiva” in cui l’equipaggio si occupa di un attacco di avvelenamento da mercurio e poi di una pericolosa fuga di gas in un complesso di appartamenti.