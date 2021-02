Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale per Huawei P50, ci sono diversi utenti in possesso di un dispositivo Huawei usato che si pongono domande su un possibile programma che preveda la permuta. In sostanza, è possibile passare ad un device di nuova generazione del produttore cinese (o quantomeno, più recente rispetto a quello attualmente utilizzato), operando direttamente con l’assistenza italiana? In passato, il pubblico ha operato spesso e volentieri in questa direzione, nutrendo maggiore fiducia verso l’azienda rispetto ai negozi sul territorio.

Precisazioni su Huawei P50 permuta dei vecchi device dall’assistenza italiana

Un chiarimento importante, sotto questo punto di vista, arriva però proprio da Huawei Italia. Intervenendo in una discussione sui social in cui ci si chiedeva se in questo particolare momento storico fosse disponibile un programma ufficiale di permuta dell’usato, dallo staff Huawei sono arrivate precisazioni molto chiare. Qui di seguito trovate quanto scritto dal Social Media Manager del produttore, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio:

“Attualmente non forniamo un servizio di permuta dell’usato. Ti suggeriamo comunque di rivolgerti direttamente al nostro Huawei Experience Store per questo tipo di richieste: https://consumer.huawei.com/it/experience-store/

Inoltre, ti informiamo che i metodi di pagamento accettati attualmente sono solamente attraverso carta di credito Visa/Mastercard/American Express“.

Insomma, sulla carta non ci sono programmi di questo tipo in corso, ma è chiaro che le cose possono cambiare da un momento all’altro con Huawei sotto questo punto di vista. Soprattutto considerando l’imminente Huawei P50, dopo le nostre recenti anticipazioni. L’apposita pagina indicata dall’assistenza per ottenere informazioni specifiche sul tema potrebbe rivelarsi utile. In questo modo, conoscerete.

Ovviamente, appena ci saranno ulteriori informazioni su eventuali iniziative di marketing da parte di Huawei vi aggiorneremo. Nel frattempo, qualora abbiate ricevuto comunicazioni e annunci in privato da parte dell’assistenza a proposito della permuta di un vecchio dispositivo, non esitate a commentare l’articolo di oggi con le informazioni che avete per tutti no.