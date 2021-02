Kate Walsh è del tutto “aperta all’idea” di veder tornare la sua Addison in Grey’s Anatomy: dopo le apparizioni di Patrick Dempsey e TR. Knight nei panni dei loro personaggi storici, Derek e George, anche l’attrice protagonista di Private Practice si dice pronta a rimettere il camice della dottoressa Montgomery.

Attualmente in Australia, dove s è ritrovata bloccata durante la pandemia nel 2020 per poi restare a vivere lì, la Walsh ha risposto entusiasta alla domanda su un eventuale ritorno di Addison in Grey’s Anatomy, sulla scia degli altri personaggi apparsi in questa 17 stagione.

Se Derek e George hanno fatto capolino nei sogni di Meredith, malata di Covid, Addison in Grey’s Anatomy potrebbe invece tornare in carne ed ossa, visto che idealmente è viva e vegeta e lavora con successo a Los Angeles. Il personaggio ha avuto una lunga e complessa trama in Private Practice, spin-off del medical drama incentrato proprio sulla Montgomery dopo la sua fuga da Seattle e dall’ex marito Derek. Dunque non ci sono ostacoli ad un’apparizione che farebbe sognare i fan di entrambe le serie.

Nemmeno l’attrice pone veti, anzi, sarebbe ben felice di riprendere il ruolo iconico di Addison in Grey’s Anatomy, come ha confermato a Us Weekly.

Certo! Voglio dire, sono qui nell’Australia occidentale quindi sarebbe un lungo viaggio e dovrei valutare. Ma, sì, lo sono sempre aperta a questo. Sono qui. Non potrei essere più lontana da Los Angeles in questo momento. Ma forse Addison potrebbe chiamare o apparire via Zoom.

L’attrice ha avuto parole di grande affetto e nostalgia per l’esperienza nei panni di Addison in Grey’s Anatomy e Private Practice.

Voglio dire, è un pezzo così epico della mia vita. È stata una corsa così incredibile e ha cambiato così tante vite e ha certamente cambiato la mia. Qualunque cosa decidano, penso ovviamente sia una decisione creativa, ma sarei entusiasta di farne parte.

In passato la produttrice esecutiva e creatrice delle due serie Shonda Rhimes aveva suggerito la possibilità che sia la Walsh che Sara Ramirez (Callie Torres) rientrassero nel cast. A quanto pare, almeno nel primo caso, la disponibilità dell’attrice è piena ed entusiasta. La diciassettesima – e forse ultima – stagione sarà davvero la volta buona per rivedere Addison in Grey’s Anatomy?