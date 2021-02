Negli ultimi giorni non pochi italiani stanno ricevendo una mail con oggetto un coupon Unieuro da 50 euro. C’è chi nutre qualche dubbio sull’originalità della comunicazione giunta in posta elettronica, visto il gran proliferare di truffe a nome anche delle grandi catene di elettronica. Non è questo il caso, almeno in questo preciso momento: siamo piuttosto al cospetto di una campagna per l’aggiornamento dei dati personali dei clienti, già nota in passato.

La mail in questione ha esattamente l’aspetto indicato nell’immagine a fine articolo. Come anticipato, al cliente viene richiesto supporto per aggiornare i dati personali che lo riguardano e fornire anche una più specifica preferenza per il relativo trattamento. Ciclicamente la catena di elettronica, propone iniziative di questo tipo, magari rivolte a nuovi clienti appunto che, in fase di registrazione, non hanno fornito tutte le informazioni richieste all’interno dell’account. Il Servizio Clienti che firma la missiva introduce dunque il coupon Unieuro da 50 euro come forma di ricompensa del tempo speso per l’operazione.

Niente timori dunque se si è appena ricevuta la mail protagonista di questo approfondimento: la sua originalità si spiega anche per le condizioni particolari per le quali si potrà usufruire del coupon Unieuro da 50 euro. Lo speciale sconto sarà riconosciuto solo nel caso di spese superiori all’importo di 300 euro.

Chi sta ricevendo la mail della catena di elettronica, c’è magari un modo per ottenere la stessa agevolazione? Purtroppo per chi non ha ancora ricevuto la missiva, siamo al cospetto di un’iniziativa mirata del Servizio Clienti con destinatati, come pure anticipato, solo coloro che devono ancora fornire il consenso al trattamento dei dati. L’unico accorgimento è il seguente: proprio per l’oggetto specifico della comunicazione, un coupon appunto, la mail potrebbe anche essere finita nella cartella dello spam. Bisognerebbe dunque verificare che nella specifica sezione non ci sia la nota a cui facciamo riferimento.