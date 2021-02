Ci sono almeno due novità da mettere in evidenza con la prima beta di febbraio 2021 per una delle app più popolari in Italia, alla luce dell’introduzione di nuovi stickers WhatsApp. Dopo le notizie riportate nello scorso fine settimana, quando vi abbiamo annunciato l’arrivo dei messaggi del team tra uno stato e l’altro per annunciarci ad esempio nuovi aggiornamenti, questo sabato credo sia utile approcciare al meglio la beta che da alcune ore risulta disponibile all’interno del Play Store. In attesa, naturalmente, di sbarcare anche a bordo degli iPhone.

In quale direzione vanno i nuovi stickers WhatsApp di febbraio 2021

Quali sono le notizie raccolte oggi 6 febbraio, a proposito dei nuovi stickers WhatsApp? Fondamentalmente, il pacchetto dovrebbe essere del tutto simile a quello che potete osservare nell’immagine ad inizio articolo. Dunque, non aspettatevi grandi cose, ma un piccolo contributo per rendere più interessanti e godibili le chat coi vostri amici. Vedremo nel corso delle prossime settimane se ci saranno o meno ulteriori aggiunte per il pubblico che tende ad utilizzare questi adesivi.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, poi, dopo diversi aggiornamenti che hanno risolto bug ed hanno apportato miglioramenti generali, WhatsApp attraverso la beta 2.21.3.13, ha fatto altri passi in avanti. Apparentemente non ha nulla di nuovo, ma oggi possiamo mostrare un’anteprima della funzione su cui stanno lavorando da tempo, rendendola più chiara in questa build. Mi riferisco al cosiddetto badge di menzione.

Si tratta di una funzione molto semplice da spiegare. L’utente, quando riceve una menzione in un gruppo, vedrà aggiunto un nuovo badge nella casella dello stesso gruppo. Insomma, come avrete notato questo sabato, la beta trapelata in queste ore non introduce solo nuovi stickers WhatsApp. Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla o meno ulteriori plus per il pubblico italiano.