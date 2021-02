Michele Bravi a Verissimo è un messaggero, un reduce e soprattutto un resiliente che ritorna come un vecchio amico che ci aveva fatto stare in pensiero. Mantieni Il Bacio è il suo biglietto da visita, quando Silvia Toffanin annuncia il suo ingresso nello studio. Il nuovo album La Geografia Del Buio è uscito il 29 gennaio ed è il disco in cui Michele Bravi, ex vincitore di X Factor, ha ritrovato la voce e la forza per tornare in superficie.

La vita di Michele Bravi è segnata con un tratto indelebile da quel terribile incidente del 2018 durante il quale perse la vita una donna alla guida di una moto. Da quel momento l’artista si era chiuso in silenzio e non trovava più le forze per affrontare il mondo esterno. In quel momento, però, accanto a lui c’era un “angelo”, così ama definirlo, che gli ha insegnato a lavorare sulla gestione del dolore.

Nel corso di quella relazione Michele Bravi probabilmente non era pienamente cosciente di cosa fosse l’amore, ma una volta conosciuto il buio – racconta – si è accorto che quel ragazzo che gli stava così vicino lo stava aiutando ad orientare i pensieri. “Mi disse che il dolore era una cosa mia e che nessun altro può farsene carico”, racconta l’artista ammettendo che al suono di quella frase si era sentito solo e abbandonato. In realtà Michele Bravi oggi sa che quella frase lo aveva scrollato: il dolore è un fatto personale, bisogna “guardarlo negli occhi” e ascoltarlo.

Quel ragazzo aveva deciso di partire dall’altra parte del mondo. “Lo ha fatto proprio mentre ero in difficoltà”, racconta Michele, che dopo il senso di abbandono aveva capito che quell’“angelo” gli aveva aperto gli occhi e dato una grande lezione.

La lezione di Michele Bravi a Verissimo è quella sull’amore e sul dolore: esiste un modo per guarire da tutto, e questa cura è proprio l’amore per se stessi.