Con quel finale così aperto e carico di dubbi, si direbbe che L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 abbia già la strada spianata: Netflix non ha ancora annunciato il suo rinnovo, ma la serie Firefly Lane con Katherine Heigl e Sarah Chalke ha tutte le carte in regola per ottenere una seconda stagione.

In primis perché il finale della prima stagione apre ad una prosecuzione e poi perché esiste un secondo libro della saga di Kristin Hannah su cui è basato il format di Netflix: L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 potrebbe essere l’adattamento del romanzo Vola Via, che rappresenta il sequel di Firefly Lane. C’è anche da dire però che l’adattamento della prima stagione differisce molto dal materiale letterario su cui è basato e altrettanto accadrebbe con L’Estate in cui Imparammo a Volare 2.

Attenzione spoiler!

Va sottolineato, infatti, come la serie si sia ampiamente distaccata dal materiale originale (qui la nostra recensione): il finale che fa da ponte ad un’eventuale L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 lascia il pubblico alle prese con un cliffhanger importante. L’ultima scena mostra le due protagoniste, le amiche inseparabili Tully e Kate, inspiegabilmente divise e in contrasto mentre si rincontrano al funerale del padre della Mularkey. Si tratta di eventi che avvengono due anni dopo la trama principale ambientata nel 2003 e non è chiaro il motivo che abbia portato le due amiche a separarsi in modo brusco, al punto da spingere Kate a dire a Tully di non volerla rivedere mai più. Non è chiaro nemmeno quale sia la sorte di Johnny, marito di Kate e produttore dello show di Tully, partito per l’Iraq nel 2003 e finito coinvolto nello scoppio di una mina.

Un finale fin troppo aperto che lascerebbe la serie tecnicamente senza una conclusione qualora L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 non fosse rinnovata da Netflix. Inoltre si tratta di un finale diverso da quello del libro, che termina invece col funerale di Kate: il secondo romanzo della saga, infatti, è dedicato a Tully e alla sua difficoltà di rifarsi una vita senza la sua amica di sempre. Nel caso in cui Netflix rinnovasse la serie, dunque, la seconda stagione risulterebbe ancor più autonoma nella trama rispetto al romanzo.

Come sempre la piattaforma valuterà il rinnovo sulla base delle visualizzazioni ottenute nelle prime quattro settimane dal debutto, dunque entro i primi di marzo il destino di L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 dovrebbe essere segnato.