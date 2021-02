Tom Brady contro Patrick Mahomes. L’America trattiene il fiato in attesa del Superbowl la finalissima del campionato di football in programma nella notte tra domenica e lunedì a Tampa in Florida. Il Superbowl è molto più che l’atto finale del torneo organizzato dalla potentissima National Football League, la più ricca e potente lega sportiva del mondo. Il Superbowl per gli USA è una vera e propria festa nazionale come: l’Indipendence Day, il Black Friday o il Thanksgiving. L’evento è il clou della stagione televisiva per lo sport USA. Ogni passaggio degli spot di venti secondi costa circa sei milioni di dollari.

Il Superbowl è la celebrazione del grande mito americano della nuova frontiera. E’ un gioco con regole complicatissime, ma semplice nella sua essenza: avanzare yard dopo yard verso la linea di meta avversaria correndo o lanciando la palla. Una conquista durissima e faticosa, ben descritta nel celeberrimo apologo di Ogni Maledetta Domenica, che si articola nelle sedici gare della stagione regolare, nei play-off ad eliminazione diretta e nel Superbowl che assegna il trofeo Vince Lombardi al vincitore.

Gli atleti, bardati come cavalieri medievali, sono i nuovi pionieri che si sacrificano ad ogni snap (azione) per conquistare la metaforica nuova frontiera rappresentata dalla yard sul terreno di gioco. Uno sport ed uomini epici, come i due grandi protagonisti annunciati di questo Superbowl che vedrà sugli spalti 22.500 spettatori ( un quarto della capienza dell’impianto di Tampa): Tom Brady vs Patrick Mahomes. Brady è il più forte quarterback di tutti i tempi, Mahomes è candidato a diventarlo tra quindici anni.

Brady è quello che ha vinto più Superbowl di tutti, ben sei con la maglia dei NE Patriots. Mahomes ha vinto l’ultimo trofeo nella passata stagione. Brady dopo una vita in New England si è trasferito in Florida guidando una squadra mediocre alla finalissima, mentre i Patriots non sono neanche arrivati ai play-off. Quando Brady ha vinto il suo primo Superbowl nell’anno delle Torri Gemelle, Mahomes era un bambino che amava il baseball più che il football.

Mahomes è il nuovo che avanza, Brady la storia solida come una colonna di marmo. Il pronostico pende dalla parte dei Kansas City Chiefs , la squadra dell’astro nascente. Ma guai a sottovalutare i Buccaniers guidato dallo storico campionissimo. Purtroppo, causa covid, gli appassionati non potranno organizzare party pantagruelici per condividere le emozioni della partita. Ma birra, ali di pollo fritte, hot-dog , tacos , pizza non mancheranno per reggere le circa quattro ore del Superbowl compreso anche l’Half Time Show affidato a The Weeknd.