Una bomba fatta esplodere da Alda D’Eusanio su Laura Pausini al GF Vip ha gettato il programma e i social nel panico. La storica conduttrice è entrata nella casa da 7 giorni e nelle ultime ore si è lasciata andare in un’affermazione sulla cantante di Simili mentre dagli altoparlanti trasmettevano la sua musica.

Che ha detto Alda D’Eusanio su Laura Pausini al GF Vip? Nella giornata di ieri gli ospiti della casa si stavano preparando per la diretta che sarebbe partita di lì a poco. Nell’attesa la produzione ha mandato la musica di Laura Pausini come sottofondo, e in quel momento Alda D’Eusanio conversava con Samantha De Grenet.

Subito la giornalista e conduttrice si è lasciata andare in un commento contro Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, con accuse che vanno ben oltre la leggerezza di un pettegolezzo. Secondo le sue affermazioni, Paolo Carta sarebbe solito picchiare la cantante. Samantha De Grenet ha cercato poi di stemperare l’affermazione: “Ma che dici? Si amano alla follia!”.

Un’affermazione, quella della D’Eusanio, che fa già a pugni con la gioia espressa dalla Pausini per il successo ai Golden Globes 2021 e per il post pubblicato nelle ultime ore in cui festeggia gli 8 anni della figlia postando una foto col pancione.

Ecco cosa ha detto Alda D’Eusanio su Laura Pausini al GF Vip:

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”.

La risposta di Laura Pausini e Paolo Carta

Dall’ufficio stampa Goigest è arrivata una nota in cui si riporta che l’avvocato Pierluigi De Palma si muoverà legalmente contro i responsabili delle illazioni emerse durante la diretta. Ecco il comunicato:

“L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta.

‘Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne’. Laura e Paolo”

Di seguito il video che immortala l’affermazione fatta da Alda D’Eusanio su Laura Pausini al GF Vip.