Ricordare i 5 più grandi successi dei Guns N’ Roses significa riepilogare uno dei capitoli più determinanti della scena hard rock a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. La loro musica è peculiare per quell’apporto hair metal quasi nostalgico, se pensiamo che in quegli anni prese piede il grunge spodestando tutto.

Welcome To The Jungle (1987)

Welcome To The Jungle è la classica partenza col botto: prima traccia del primo album Appetite For Destruction (1987) è una delle più grandi contaminazioni tra groove e metal. Axl Rose la scrisse dopo un incontro con un senzatetto a New York che gli disse: “You know where you are? You’re in the jungle, baby. You gonna die!”.

Sweet Child O’ Mine (1988)

Sweet Child O’ Mine fu scritta da Axl Rose per l’allora fidanzata Erin Everly. Lo storico riff che apre il brano nacque per scherzo durante un esercizio di Slash. Dannatamente love rock, il singolo rientra di diritto tra i 5 più grandi successi dei Guns N’ Roses.

Don’t Cry (1991)

“Non piangere” furono le parole usate da una ragazza che Axl Rose corteggiava da tempo, ma che lo lasciò perché aveva scelto di stare con il chitarrista Izzy Stradlin. Axl piangeva e lei gli disse di non piangere. Il giorno dopo il frontman scrisse in 5 minuti il testo di Don’t Cry.

November Rain (1992)

Axl Rose decise di raccontare una crisi sentimentale improvvisando note al pianoforte. Il brano divenne il singolo più lungo ad entrare nella Billboard Hot 100 nel 1992.

Knockin’ On Heaven’s Door (1992)

Calma, si sa benissimo che il brano è di Bob Dylan. La versione di Axl Rose e soci risulta ancora oggi una delle cover più riuscite della storia del rock ed entra di diritto tra i 5 più grandi successi dei Guns N’ Roses.