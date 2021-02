Sulla scelta dei 5 migliori brani di Bob Marley c’è da litigare, e non poco. La sua eredità artistica è ancora in grado di influenzare intere generazioni di artisti e così sarà per sempre. Nel corso della sua vita ha cantato gli ultimi, le donne, i diritti, l’uomo e la pace, e non mancano le occasioni in cui i messaggi contenuti nei suoi brani diventano uno slogan da sbandierare per le battaglie per i diritti civili.

I Shot The Sheriff (1973)

Un titolo che è già una bomba: “Ho sparato allo sceriffo”. Il brano è contenuto nel disco Burnin’ (1973) e parla di Giustizia nei termini della legittima difesa. Marley spiegò che inizialmente il titolo doveva essere: “Ho sparato alla polizia”, ma temendo censure cambiò in Ho Sparato Allo Sceriffo.

No Woman No Cry (1975)

No Woman No Cry è la canzone di Bob Marley per eccellenza, anche se i crediti del testo sono registrati a nome di Vincent Ford, amico d’infanzia del cantautore giamaicano. Inizalmente il titolo fu travisato come “nessuna donna, nessuna pena”. La versione contenuta nel disco Natty Dread (1974) è ancora oggi il brano più ascoltato di Bob Marley.

Jammin’ (1977)

Con diritto e prepotenza Jammin’ fa parte dei 5 migliori brani di Bob Marley, e con valide motivazioni: oltre ad essere un brano bellissimo, alla sua pubblicazione fu tra i 10 singoli più venduti nel Regno Unito. Oggi è uno dei brani più riproposti tra le cover di Bob Marley.

Could You Be Loved (1980)

Come dimenticare il riff di chitarra che apre Could You Be Loved? Impossibile, e infatti parliamo di una delle perle più preziose di Bob Marley contenuta in Uprising (1980).

Redemption Song (1980)

Una chitarra, una voce sofferta e nessuna dinamica in levare. Redemption Song è uno dei più grandi successi di Bob Marley proprio per la sua unicità: un inno alla libertà individuale che mai è stato cantato prima.