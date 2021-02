FBI 2 verso il gran finale insieme a Blue Bloods 10 in coppia su Rai2. Continua la serata ad alta tensione al sabato sera e anche questa sera sarà lo stesso ma mentre i fan di FBI 2 dovranno prepararsi per il gran finale ormai dietro l’angolo, per Blue Bloods è ancora lontano l’ultimo episodio. Ad aprire le danze saranno come sempre gli agenti della serie CBS che dovranno occuparsi di una manifestazione di ecologisti e tutto perché qualcuno ha aperto il fuoco su di loro esplodendo tre colpi di pistola. Subito dopo, invece, toccherà a Frank portare la pace tra i vigili del fuoco e la Polizia e tutto per via di una segnalazione giunta in centrale che ha creato scompiglio. Come andrà a finire?

FBI 2 e Blue Bloods 10 torneranno in onda la prossima settimana, il 13 febbraio, e se la prima andrà in scena con l’episodio numero 18, la seconda lo farà con il numero 9 dal titolo “Scavarsi la fossa”. Ma cosa succederà nei nuovi episodi?

In prima linea al fianco di Maggie e Omar per combattere il crimine 👉 questa sera alle 21.05 una nuova puntata di @FBICBS 🔥 a seguire, @BlueBloods_CBS pic.twitter.com/Y0JNi9ywC4 — Rai2 (@RaiDue) February 6, 2021

FBi 2 aprirà le danze con l’episodio numero 18 dal titolo “Sogno americano” in cui Jess LaCroix (Julian McMahon) e il suo team vengono ad aiutare OA a trovare un fuggitivo LaCroix. L’uomo era finito in manette dopo la scomparsa di un autobus con 26 studenti ed è il principale sospettato. Sarà questo l’episodio che segnerà il crossover con Chicago PD.

La serata del 13 febbraio si chiuderà con Blue Bloods 10 si chiuderà con Eric che, mentre lavora al caso di una tata accusata di abusi, si scontra con il consulente psichiatrico, la dottoressa Alice Dornan. Eddie affronta il suo capo che vuole una vendetta personale mentre il Sindaco Peter Chase spinge Frank a prendere di punta i suoi uomini, soprattutto quelli che non apprezza. Come andrà a finire?