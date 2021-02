Alda d’Eusanio squalifica. Dopo mille polemiche, problemi e dubbi, alla fine Alfonso Signorini ha dovuto rinunciare alla sua concorrente, la stessa che era riuscito a salvare il televoto (sul quale non sono mancate le polemiche) proprio qualche giorno fa. All’epoca dei fatti l’opinionista e conduttrice era rea di aver detto la parola n*gro nella casa, la stessa che aveva già segnato la prima parte del programma quando all’interno c’era ancora Enock, fratello di Mario Balotelli, e adesso? La d’Eusanio è finita nei guai perché, sentendo una canzone di Laura Pausini, ha detto ai suoi compagni: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia.. il chitarrista lì come si chiama..”.

La frase non è passata inosservata tanto che oggi è finita su tutti i siti mentre sui social faceva il giro del mondo il video che la immortalava proprio in quel momento. Cosa è successo a quel punto? Laura Pausini ha dato mandato al suo avvocato di denunciare la conduttrice in pianta stabile annunciando che i soldi che deriveranno dalla diatriba legale saranno devolute proprio alle donne vittime di violenza.

L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i… Pubblicato da Dalia Gaberscik su Sabato 6 febbraio 2021

Con una nota annuncia Mediaset si è dissociato dalle parole della sua concorrente “e dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa… Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni“.