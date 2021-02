The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano in onda settimana prossima, il 12 febbraio, salvo cambiamenti, regalando al pubblico colpi di scena ma anche sensi di colpa e drammi da risolvere tra vita privata e corsia. Proprio l’episodio numero 5 di The Good Doctor 4 che aprirà la serata venerdì prossimo sarà il finale di metà stagione andato in onda negli Usa poco prima delle vacanze natalizie. Al centro di tutto ci sarà ancora Shaun alle prese con la formazione dell nuova classe di specializzandi facendo i conti con una diagnosi errata del dottor Asher Wolke.

A quel punto il risultato potrebbe essere tragico per il paziente ma anche per il nostro dottore che inizierà a farsi qualche domanda sul suo ruolo di insegnante in corsia per gli specializzandi che gli sono stati affidati. La morte del paziente porterà Shaun a revocare allo specializzando ogni privilegio concesso. Dall’altro lato ci sono ancora Morgan Reznick e Alex Park che, dopo aver intrapreso un’inaspettata convivenza, avranno modo di confrontarsi sui rispettivi fallimenti in campo amoroso. Claire Browne e Jordan Allen dovranno affrontare un nuovo caso, come finirà?

Alle 22.00 seguiranno due nuovi episodi di The Resident 2 il 12 e il 13 dal titolo “Incubi dal passato” e “La giornata dei miracoli” in cui quando una brutta influenza di stagione si rivela come un’epidemia di una terribile malattia infettiva, al Chastain scatta la quarantena e lo stato di emergenza. L’episodio sembra proprio richiamare il Coronavirus di cui proprio The Good Doctor 4 si è occupato nei primi episodi ma quando la seconda stagione di The Resident è andata in onda ancora della pandemia in corso non c’era nemmeno l’ombra.

🏥 Shaun Murphy torna in prima serata su #Rai2🏥



💉Questa sera, ore 21.20, in prima visione assoluta "Mai più come prima" il quarto episodio di #TheGoodDoctor pic.twitter.com/fekjfGHDHv — Rai2 (@RaiDue) February 5, 2021

The Good Doctor 4 e The Resident 2 torneranno in onda anche oggi, 5 febbraio, con tre nuovi episodi in cui Shaun dovrà occuparsi ancora dei suoi specializzandi mentre Cornad dovrà assistere il padre le cui condizioni peggioreranno all’improvviso. Toccherà a Bell occuparsi di lui?