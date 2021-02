Si intitola Mi Ci Pulisco Il Cuore il nuovo singolo di Ligabue, disponibile da oggi in rotazione radiofonica e contenuto nell’album di inediti 7, già certificato disco di platino. Nel momento della presentazione del suo nuovo disco, il rocker aveva accennato anche alla nascita del nuovo pezzo, uno dei brani più apprezzati dell’intero progetto.

Un titolo che lo stesso Ligabue aveva definito “sfacciato e divertente” e poi la stesura del testo e del brano tutto. Il ritornello risulta particolarmente attuale, come osservato dallo stesso rocker in conferenza stampa, quando aveva dichiarato, sul processo creativo:

“Ho preso il titolo, sfacciato e divertente, da lì sono partito con una canzone che ha un ritornello che ha una sua attualità”.

Il nuovo singolo di Ligabue, Mi Ci Pulisco Il Cuore, è accompagnato dal videoclip ufficiale disponibile da oggi sul canale Youtube dell’artista, diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms.

Dal 12 febbraio sarà disponibile la prima uscita di 77, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga: il piano dell’opera prevede 6 uscite a cadenza mensile.

Con questa luna ruffiana

Che ne vuole ancora

E batte la strada

Con il tuo odore

Mi ci pulisco il cuore

Per un po’

Se vuoi ci puoi giocare ancora

E questo sole di aprile

Che scioglie il rancore

Che sembra che chiunque

Sappia dove stare

Mi ci pulisco il cuore

Ti dirò

Ho ancora tutto da imparare

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paure

L’han chiamato vivere

Con questa musica leggera

Che non la puoi pesare

E non puoi mica dirle

Dove deve andare

Mi ci pulisco il cuore

Che se vuoi

Se vuoi ti ci potrai specchiare

E se è il pensiero che conta

Grazie per davvero

Ti ci sei messa tutta

Dentro quel pensiero

Mi ci pulisco il cuore

Per un po’

Ci puoi comunque rimanere

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paure

L’han chiamato vivere

Con il risveglio perfetto

Con te che sai baciare

E il letto disfatto

E il resto ad aspettare

Mi ci pulisco il cuore

Finché avrò ancora un cuore da pulire

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paureL’han chiamato vivere

L’han chiamato vivere

L’han chiamato vivere