Amore Di Mezzo di Junior Cally è un ritorno inaspettato. La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 del rapper con il brano No Grazie è ricordata principalmente per le polemiche sulla sua carriera, ma la potenza del brano e la forte denuncia sociale presente nel testo avevano messo d’accordo un po’ tutti. Oggi Antonio Signore – questo il nome di battesimo – ritorna con una vena malinconica e ci canta una canzone d’amore.

Se No Grazie aveva il groove di Personal Jesus dei Depeche Mode – tanto da ispirare un produttore a inventarsi un mash-up tra i due brani – e di 90min di Salmo, Amore Di Mezzo di Junior Cally si presenta con un 6/8 danzante che nelle dinamiche, per certi versi, attinge dal blues più disimpegnato e crea l’apertura sufficiente ad accogliere una metrica che non fa a pugni con le intenzioni.

C’è una chitarra in clean, ad esempio, che ritorna con accordi secchi sul battere e continua con un delay. Le percussioni sono ridotte al minimo e il buon lavoro viene fatto da un timido rhodes sintetico e dai riverberi. Non mancano minute ghost notes che si muovono sugli accenti per creare uno shuffle audace e sensato.

Junior Cally canta un amore giunto al capolinea: “Non ti ho amata da morire, ti ho amata da suicidarmi”, non disdegna l’auto tune che, però, in questo contesto è la sviolinata giusta per arricchire la melodia. Amore Di Mezzo di Junior Cally è stata scritta a quattro mani da Antonio Signore e Jacopo Ettorre con la produzione di Jeremy Buxton.

Da martedì 9 febbraio alle 14 sarà inoltre disponibile il video ufficiale firmato da Andrea Gallo, girato interamente a Fuerteventura come racconta il testo: “Mi ricordi il mare di Fuerteventura”, uno scenario che ospita gli ultimi ricordi felici della coppia che sta per dirsi addio.

[1a Strofa]

Non ti ho amata da morire

Ti ho amata da suicidarmi

Ti ho cercata tra le spine

Ti ho cercata dentro agli altri

Prendiamo fuoco sotto le coperte

Perché ti ho amata così forte da bruciare in casa (in casa)

Talmente da non ritornare a casa

Mi pensi quando guardi i porno

Quando è buio anche di giorno

E lo so che ti va anche se è pericoloso e 180 su un supermotard

Beviamocene un altro litro

Benzina sopra questo odio

Noi faremo schifo però il vino è buono e

[Rit.]

Ti cambi macchina

Che sbatti dai

Perché non ti vesti di me?

Come fossi in camera, tu esagera

Che brilla tutto su di te

Non imparo mai, ti giuro mai

A stare calmo quanto basta

A tenermi le mani in tasca

Mi togli tutto come nessun’altra, ehi

[2a Strofa]

C’è la mia storia estiva tutto l’anno

Il milionesimo danno che ho fatto

Una boccata d’aria fresca

Tra un tiro all’altro di una sigaretta

E mi dici: “aspetta che devo parlarti

Di tutto il male che ci siamo fatti”

Rimango in bilico, ora che vai via mi sento vuoto come un frigorifero

Lasciami libero, non starmi in testa

Lasciami libero, come una bestia

Ferma il cronometro, è poco il tempo che ci resta

[Rit.]

Ti cambi macchina

Che sbatti dai

Perché non ti vesti di me?

Come fossi in camera, tu esagera

Che brilla tutto su di te

Non imparo mai, ti giuro mai

A stare calmo quanto basta

A tenermi le mani in tasca

Mi togli tutto come nessun’altra, ehi

[Ponte]

Salta su, prendi fiato e non aver paura

Coi capelli mossi e quegli occhi blu

Mi ricordi il mare di Fuerteventura, ah

Fai ciò che vuoi, quando balli sola mezza nuda

Riesci a spegnere pure la luna

Ma giura che

[Rit.]

Ti cambi macchina

Che sbatti dai

Perché non ti vesti di me?

Come fossi in camera, tu esagera

Che brilla tutto su di te

Non imparo mai, ti giuro mai

A stare calmo quanto basta

A tenermi le mani in tasca

Mi togli tutto come nessun’altra, ehi