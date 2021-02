Rupert Grint, come molti suoi colleghi, tenta da diversi anni di togliersi di dosso l’eredità di Harry Potter. L’attore britannico, ora padre di una bambina avuta dalla compagnia Georgia Groome, ha interpretato Ron Weasley nell’intera saga cinematografica dedicata al maghetto di Hogwarts.

Dal 2011, anno in cui è uscito l’ultimo film, Grint si è fatto vedere sul piccolo e grande schermo in svariati ruoli. Nell’ultimo periodo è entrato a far parte del cast di Servant, la serie Apple TV+ diretta e prodotta da M. Night Shyamalan. In occasione del lancio della seconda stagione, l’attore 32enne ha parlato della possibilità di partecipare a una serie tv su Harry Potter, annunciata e in via di sviluppo da parte di HBO Max.

Il progetto, per lungo tempo chiacchierato, è ancora top secret e non sappiamo bene quali saranno i legami che avrà con il mondo magico creato da J.K. Rowling. Chiacchierando con Variety, Rupert Grint ha ammesso di non aver visto tutti i film: “Ho guardato solo i primi tre, poi ho smesso. Ma ora che ho una figlia, probabilmente dovrò guardarli con lei “.

Parlando del franchise di Harry Potter, Grint dice che non si aspetta di far parte della serie tv: “Sarebbe strano se fosse una specie di sequel”, ha ammesso, dichiarando di essere ancora molto attaccato al suo alter ego che ha interpretato per dieci anni. “Stranamente mi sento piuttosto protettivo nei confronti di quel personaggio. Anche quando ho visto lo spettacolo teatrale, è stata un’esperienza molto strana. Se sarà una storia su un gruppo diverso di amici, immagino che sarebbe interessante.”

Con Variety, Grint ha parlato dell’esperienza sul set con un regista come Shyamalan: “È una persona così gentile. Conosce il nome di tutti. Porta la stessa troupe a tutti i suoi progetti. È un tipo energico, e il modo in cui lavora è così minimalista, un sogno. Può fare la maggior parte delle sue scene in una o due riprese.” L’attore non è interessato alla regia, come ha ammesso: “Non sono molto bravo a prendere decisioni. Cose come ordinare cibo da asporto mi stressa. Mi piace l’idea di creare qualcosa, ma sono molto indeciso.”

La serie su Harry Potter al momento è davvero povera di dettagli, e probabilmente ne sapremo qualcosa in più solo più avanti. Tra gli attori del franchise originale, anche il collega Tom Felton si è detto aperto alla possibilità di interpretare di nuovo Draco Malfoy. Del resto, l’attore non ha mai nascosto ai suoi fan di essere rimasto affezionato alla saga e al suo personaggio, a giudicare dai continui post pubblicati sui social che rimandano al mondo di Harry Potter.