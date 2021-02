Non mancano mai le indiscrezioni relative al OnePlus 9, anche questa volta arrivate dal leaker Digital Chat Station. Come riportato da ‘gizchina.com‘, i prossimi top di gamma potrebbero entrambi presentare (sia il modello standard che la variante Pro) lo stesso display impiegato già per il OnePlus 8T. Se ciò fosse vero, i OnePlus 9 verrebbero equipaggiati con uno schermo AMOLED prodotto con la tecnologia Samsung E3 e caratterizzato da una frequenza di refresh rate a 120Hz. Il modello standard sarà dotato di un pannello da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+, mentre la versione Pro di un pannello da 6.78 pollici con risoluzione QHD+.

Come potete notare, si tratta di uno schermo ancora molto performante, che non ha davvero bisogno di ulteriori miglioramenti per ritenersi al top anche quest’anno. Una scelta comprensibile se solo si pensa alla bontà dello schermo del OnePlus 8T, che perfino gli esperti di DxOMark hanno apprezzato, attribuendogli il secondo posto in classifica, dietro solo al Samsung Galaxy Note 20 5G.

Per il resto, il OnePlus 9 dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore (doppio sensore primario da 48MP e terzo da 8MP), magari realizzata in collaborazione con Leica e Hasselblad (due aziende top nella forniture di ottiche ad alte prestazioni). Tra le altre caratteristiche rese note per quanto riguarda la dotazione hardware dei OnePlus 9 troviamo anche il processore Snapdragon 888 di Qualcomm (il chipset top di gamma della nota azienda produttrice), una batteria da 4500mAh, grazie alla quale arrivereste senza problemi a fine giornata, con supporto alla ricarica rapida a 65W (almeno stando alle ultime indiscrezioni fin qui emerse). La sostanza delle cose sembra essere questa, almeno per il momento. Naturalmente vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere nuovi rumors a corredo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.