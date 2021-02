C’è un nuovo contributo da fornire ai nostri lettori per quanto concerne il solito SMS Gruppo ISP, con cui malintenzionati provano ad accedere ai conti dei clienti Intesa Sanpaolo. Questione che abbiamo avuto modo di analizzare anche nei giorni scorsi con un approfondimento importante, ma che alla luce delle tante segnalazioni degli utenti che si trovano sui social, a quanto pare è più attuale che mai. Di recente, abbiamo ottenuto ulteriori riscontri direttamente dalla banca per fare chiarezza sui fatti.

Replica di febbraio su SMS Gruppo ISP con truffa

Qual è stata la presa di posizione ufficiale dell’azienda? La nota presente sui social è molto chiara e, si spera, farà calare ulteriormente il numero di vittime delle truffa con SMS Gruppo ISP. Senza una domanda esplicita da parte dei clienti, la banca in questi giorni ha deciso di pubblicare un post su Facebook, in relazione evidentemente alle segnalazioni ricevute in privato:

“Per proteggerti dalle frodi online, ti ricordiamo che tramite email e sms non ti chiederemo mai dati di accesso al conto, dati personali e/o finanziari. Non ti contatteremo neanche tramite WhatsApp”.

Dunque, occorre capire una volta per tutte che la truffa SMS Gruppo ISP sia nota e che si possa evitare facilmente. Come? Riconoscendola, partendo dal presupposto che Intesa Sanpaolo non abbia mai chiesto i dati di accesso dei conti alle persone tramite servizi di messaggistica. E mai lo farà in futuro.

Qualora doveste avere dubbi in merito ad alcuni messaggi ricevuti, non esitate a contattarci o a commentare l’articolo di oggi. Oltre al tanto decantato SMS Gruppo ISP, infatti, sono e saranno in circolazione tante truffe in grado di mettere in discussione i nostri standard di sicurezza. Anche a voi è capitato di ricevere messaggi del genere? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.