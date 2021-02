Non potremo certo sottovalutare l’aggiornamento di febbraio che verrà messo a disposizione degli utenti in possesso di uno smartphone Huawei nel corso delle prossime settimane. Questo venerdì, infatti, sono trapelate le informazioni di massima riguardanti il pacchetto software a breve reso disponibile per un numero significativo di dispositivi. Una situazione, quella che stiamo trattando, molto simile rispetto a quella del mese scorso, quando il produttore cinese si mise alle spalle ben trenta anomalie di una certa importanza.

I problemi risolti da Huawei con l’aggiornamento di febbraio

Cosa dobbiamo aspettarci dalla patch di febbraio 2021 concepita da Huawei? A darci qualche spunto interessante stamane è il sito Huawei Central, con il quale sappiamo che il firmware in questione aiuterà il pubblico ad archiviare due problemi critici, 26 anomalia con priorità elevata a 77 con priorità di medio livello. Dunque, al di là delle funzioni extra che verranno concepite dagli sviluppatori per i singoli prodotti destinati a ricevere l’upgrade, dobbiamo considerare questi spunti che a conti fatti valgono per tutti.

Vi ricordo che l’aggiornamento preso in esame questa mattina dovrebbe interessare tutti gli smartphone che attualmente si ritrovano installate le versioni del firmware che seguono: EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, EMUI 10.1.0, EMUI 10.0.0, Magic UI 4.0.0, Magic UI 3.1.1, Magic UI 3.1.0 e Magic UI 3.0.0. Anche sul fronte delle prestazioni e della batteria, avremo riscontri più specifici con il trascorrere dei giorni, in quanto ogni device Huawei e Honor coinvolto impatterà in modo diverso il pacchetto software.

Detto questo, non possiamo fare altro che attendere la disponibilità del nuovo aggiornamento concepito a bordo dei vari Huawei e Honor compatibili, sperando che tutti possano dirsi soddisfatti del modo in cui funzionerà il modello di riferimento una volta portato a termine il download. Quali aspettative avete per il vostro smartphone? Fateci sapere con un commento.