Up di Cardi B è quanto si può definire un brano old school: c’è il beat, c’è la provocazione, c’è l’arroganza e troviamo tutti i canoni di chi consuma la sua arte a fare dissing, ostentare, scandalizzare e manifestarsi sempre più forte.

Eravamo rimasti a WAP, il featuring con Megan Thee Stallion in cui si parlava esplicitamente di sesso dal punto di vista della donna, e ora Cardi B ritorna con un singolo esplosivo e che ha già totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il merito è soprattutto del video firmato da Tanu Muino.

Il videoclip si apre con Cardi B che osserva una lapide che riporta la scritta: “RIP 2020”, un chiaro intento di esorcizzare un annus horribilis fatto di gravi perdite, terrore, angoscia e difficoltà economiche avvertite anche da parte del mondo dello spettacolo. Sfumata la parte introduttiva, Up di Cardi B diventa un mondo sfrenato di balletti, ammiccamenti, colori e positività – “Up”, del resto, è proprio il titolo del singolo – che inevitabilmente rappresentano il 2021 come anno della speranza e della rinascita.

Cardi B rappa su una base minimal e old school: un beat ridotto ai minimi termini e un riff di pianoforte, eccellente risultato dei produttori DJ SwaQo e Young Dza che risponde esattamente alle esigenze dell’artista. Cardi B, infatti, mentre svelava i lavori in corso del nuovo brano sui social aveva riferito di essere pronta per un singolo più “gangsta” rispetto al precedente WAP, un qualcosa che fosse più “da quartiere”.

Non a caso Cardi B si è fatta le ossa nel Bronx e oggi è un punto di riferimento per la scena hip hop internazionale. Up di Cardi B farà parte del nuovo disco della rapper newyorkese, il secondo album dopo Invasion Of Privacy (2018) e nel quale, come lei stessa ha affermato, verrà mostrata una parte più intimista della sua persona.

[Intro]

Up, up, up, up, up

Look

[Verse 1]

Once upon a time man I heard that I was ugly

Came from a b–ch who nigga wanna f–k on me

Said my face bomb, ass tight

Racks stack up Shaq height

Jewelry on me, flash light

I been lit since last night

Hit him with that good good

Make a nigga act right

Broke boys don’t deserve no pu–y

(I know that’s right!)

[Pre-Chorus]

Big bag bussin out the Bentley Bentayga

Man Balenciaga Bardi back and all these bi—es fu–ed

It’s big bags bussin out the Bentley Bentayga man

Birkin bag Bardi back and all you bi—es fucked

[Chorus]

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck huh

Up then it’s up, if it’s up, then it’s stuck

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck huh

[Verse 2]

I could make the party hot

I could make ya body rock

Bitches say they fu–ng with me

Chances are they probably not

If I had a d–k ya probably lick it like a lollipop

Hoes speaking Capeneese hit her with karate chop

I’m forever popping s–t

Pulling up and dropping s–t

Gotta argue with him cause a nigga love a toxic b–ch

Niggas out here playing gotta make him understand

If it ain’t no ring on my finger you ain’t going on my ‘Gram

Said my face bomb, ass tight

Racks stack up Shaq height

Jewelry on me, flash light

I been lit since last night

Hit him with that good good

Make a nigga act right

Broke boys don’t deserve no pu–y

(I know that’s right!)

[Pre-Chorus]

Big bag bussin out the Bentley Bentayga

Man Balenciaga Bardi back and all these bi—es fu–ed

It’s big bags bussin out the Bentley Bentayga Man

Birkin bag Bardi back and all you bi—es fu–ed

[Chorus]

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck Aye

Up then it’s up, if it’s up, then it’s stuck If it’s up, then it’s up, then it’s up,

then it’s stuck Bi–h

[Verse 3]

Bit–es ain’t fu—ng with me now and I can see why

Dirty ass dusty ass bi–h you got pink eye

Bi—s want smoke until I bring it to they door step

Tell that b—h bag back breathe smell like horse sex

Put it on him now he will never be the same

Tatted on my ass cause I really like the pain

He nutted on my butt I said I’m glad that you came

Then I told that nigga peace like Martin Luther King

[Pre-Chorus]

Big bag bussin out the Bentley Bentayga

Man Balenciaga Bardi back and all these b—es fu–ed

It’s big bags bussin out the Bentley Bentayga

Man Birkin bag Bardi back and all you bi—es fu–ed

[Chorus]

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck

Aye

Up then it’s up, if it’s up, then it’s stuck

If it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck bi–h

[Outro]

Gotta play it safe, no face no case