Si intitola John Travolta il nuovo singolo di Bianca Atzei con i Legno, disponibile da oggi in rotazione radiofonica e negli store digitali.

Il brano inedito arriva per Bianca Atzei sei anni dopo l’uscita del disco Bianco E Nero e segue il brano in collaborazione con J-Ax, Intro, e quello in collaborazione con Ultimo, Risparmio Un Sogno.

Il nuovo singolo porta un titolo ispirato all’attore, cantante e ballerino americano, John Travolta, e segna per Bianca Atzei l’avvio di un nuovo percorso discografico con un feat. con i Legno in cui il suo particolare timbro vocale emerge in tutta la sua intensità unendosi al duo misterioso dei Legno.

Il risultato è un mix di indie e di pop music per John Travolta, il nuovo singolo disponibile da oggi.

Come suggerisce il titolo, il testo contiene molti riferimenti al mondo del cinema e dello spettacolo. Il brano racconta di un rapporto ormai al capolinea, dove vediamo un lui ancorato al ricordo di una lei che invece è ormai pronta a lasciarsi andare a una nuova vita.

Testo John Travolta (Bianca Atzei e Legno)

Sto pensando che gelo dire pensare ma pensare ci sto male che a pensarci ci sei tu

se nel tuo sguardo vedo gli occhi di una volta come quella prima volta, prima volta ho deja vù

Nel frigo ho solo un fondo di bottiglia di Grey Goose

alzo i volume, ascolto i Beatles, non ci penso più

più, più

E allora let it be, let it be

ricominciamo dall’ultima volta

per fare a pugni sopra un altro ring

fammi ballare come John Travolta

allora let it be, let it be

e prendo a calci la tua lontananza

sputiamo sangue in un ld

adesso paga che l’amore costa

l’amore costa

Sto cercando di dimenticare

di dimenticarti di affogare nell’acqua minerale

ma poi […] film di Scorsese

tu ne uscivi pazza come la maionese

Quando si esce dal mio cuore non si entra più

passano i titoli di coda

E allora let it be, let it be

ricominciamo dall’ultima volta

per fare a pugni sopra un altro ring

fammi ballare come John Travolta

allora let it be, let it be

e prendo a calci la tua lontananza

sputiamo sangue in un ld

ci siamo persi senza farlo apposta

senza farlo apposta



Ma riesco a fare finta

che tutto sia normale, tu sei la mia fissa, che fissa

mi sciolgo, mi perdo davanti a te, davanti a te

Non riesco a fare finta che tutto sia normale

sei la mia sconfitta, che fitta

ti perdi, ti sciogli, davanti a me, davanti a me

Sul comodino c’è una foto ma non ci sei tu

alzo il volume, ascolto i Beatles ,non ti penso più