La stagione dei premi che sta per aprirsi avrà in Anya Taylor-Joy una grande protagonista per la sua interpretazione in The Queen’s Gambit, ma questo non salverà La Regina degli Scacchi 2. Non ci sarà una seconda stagione del period drama di Netflix tratto dal romanzo di Water Tevis (edito in Italia sia da Mondadori che da Minimum Fax e disponibile anche in versione audiolibro su Storytel), come già annunciato dai produttori. E nemmeno il successo della serie nelle nomination ai vari premi che saranno assegnati nelle prossime settimane avrà conseguenze sul suo destino.

La Regina degli Scacchi 2 non era prevista da Netflix e non lo sarà nemmeno dopo essere diventata la miniserie originale Netflix più vista della storia della piattaforma. Nel rispetto dell’opera originale da cui è tratta, infatti, la serie termina così come previsto dal romanzo e non avrà un seguito.

Non apriranno la strada a La Regina degli Scacchi 2 nemmeno le due nomination ai Golden Globes 2021 appena conquistate, una per la migliore miniserie e l’altra per Anya Taylor-Joy come migliore attrice in una miniserie. Lo ha confermato a Deadline il produttore esecutivo William Horberg, che nell’esprimere soddisfazione per il riconoscimento del suo lavoro ha ribadito ancora una volta di non voler mettere in cantiere La Regina degli Scacchi 2, nonostante le pressanti richieste del pubblico che vorrebbe assistere a nuove sfide per la geniale giocatrice Beth.

È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato lo spettacolo e che vogliono trascorrere più tempo con questi personaggi, in un modo che non avremmo mai potuto immaginare. Abbiamo convenuto che la serie avesse un finale soddisfacente e che spettasse al pubblico di riempire lo spazio su cosa accadrà dopo per Beth Harmon. Nulla è cambiato, nonostante i fan ne chiedano ancora sul mio profilo Twitter. Scott (Frank, sceneggiatore della serie, nda) e io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth.

La serie, vista da 62 milioni di account entro il primo mese dal debutto, sembra aver avuto anche un grosso effetto sulle vendite di scacchiere e libri di strategie di gioco, contribuendo a rendere più pop un gioco tradizionalmente di nicchia come gli scacchi.