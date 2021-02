Va a Giovanna Civitillo il PrimaFestival di Sanremo 2021, lo comunica in anteprima DavideMaggio.it. La moglie di Amadeus, direttore artistico del Festival numero 71, ha attirato l’attenzione degli sponsor che l’hanno fortemente voluta alla guida del PrimaFestival di Sanremo 2021.

Lo annuncia oggi DavideMaggio.it spiegando che la Civitillo ha rinunciato in passato alla conduzione de La Vita In Diretta, cedendo il posto a Rosanna Cacio e Raffaella Longobardi, ma non ha potuto di certo rifiutare la possibilità di sostenere il marito nella sua seconda avventura festivaliera.

Giovanna Civitillo non sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per ora, ma alla conduzione del PrimaFestival di Sanremo 2021, la striscia quotidiana che andrà in onda prima della kermesse canora. L’appuntamento con il PrimaFestival sarà dalle ore 20.30, dopo il TG1 delle 20.00. Il compito della Civitillo sarà quello di traghettare il pubblico di Rai1 verso la lunga diretta del Festival di Sanremo 2021, nelle cinque serate e non solo.

La programmazione del PrimaFestival è infatti attesa a partire dalla fine del mese di febbraio, qualche giorno prima dell’avvio del Festival della Canzone Italiana.

Confermate le date della kermesse canora, in scena dal Teatro Ariston di Sanremo dal 2 marzo al 6 marzo 2021, giorno nella finalissima dei Campioni. Giovanna Civitillo condurrà il PrimaFestival di Sanremo 2021 dal 27 febbraio al 6 marzo. Al suo fianco ci saranno Giovanni Vernia e Valeria Grace. Anche i nomi dei due co-conduttori del PrimaFestival emergono dalle anticipazioni di DavideMaggio.it.

Lo scorso anno, a condurre il PrimaFestival sono stati Gigi e Ross con Emma Stokholma ma il supporto di Giovanna Civitillo fu fondamentale per fornire un punto di vista diverso: la moglie di Amadeus, dal backstage, riusciva a cogliere un lato del Festival che senza di lei sarebbe rimasto nascosto.

Su cosa punterà la Civitillo per il suo primo PrimaFestival? C’è chi è pronto a scommettere che centrale sarà il suo rapporto personale con Amadeus ma è ancora tutta da capire la gestione della conduttrice.