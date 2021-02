Il Grande Fratello Vip 2020 è pronto a sfruttare il lutto di Dayane Mello anche questa sera? Le polemiche in questi giorni non sono mancate e tutto per via della brasiliana che ha deciso di rimanere nella casa. In molti non hanno capito e compreso la sua scelta convinti che non sia rimasta per l’amore che i vipponi le hanno dato ma solo per non rinunciare alla vittoria sicura grazie ai voti dei brasiliani. Le polemiche l’hanno travolta (ancora una volta) e presto il primo momento di vicinanza ha lasciato posto alle critiche anche sui social soprattutto quando la produzione ha deciso di mostrare nel daytime il momento dell’annuncio della morte di Lucas o, meglio, le sue lacrime in confessionale stretta a Rosalinda Cannavò. Perché mostrarle e perché continuare a puntare sul lutto e le lacrime per gli ascolti?

Al momento non ci sono molte anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 febbraio, del Grande Fratello Vip 2020 e tutto perché, secondo i rumors, potrebbe essere proprio il lutto di Dayane Mello il tema principale insieme all’eliminazione di una tra Maria Teresa Ruta e Samantha de Grenet e alle nuove nomination. Nel pomeriggio la brasiliana ha lasciato la casa per motivi personali mentre sui social si parla della decisione di usare il nero per i look di questa sera e non solo nella casa ma anche in studio. Ma fino a quando si vorrà approfittare di questo lutto?

Il grande sorvegliato di questa sera è sicuramente Alfonso Signorini preso spesso di mira sui social per via del suo modo di fare girando la piaga in alcune scelte e dolori dei ragazzi mentre ha giocato con i sentimenti degli altri. In molti sono pronti a capire come si comporterà e come saprà trattare questo momento e non solo per la diretta interessata ma anche per i vipponi che erano pronti ad uscire dalla casa già questa sera.