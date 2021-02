Con l’episodio di WandaVision 1×05, la serie Marvel arriva al giro di boa. I colpi di scena sono infiniti, e ogni settimana, il prodotto televisivo di Disney+ aggiunge un tassello nuovo al complicato puzzle che cerchiamo di risolvere fin da quando è iniziato. Cos’è successo a Wanda e Visione? Chi li sta manipolando? Il quarto episodio ha chiarito che Wanda è in parte responsabile della nuova realtà chiamata Westview, ma ha anche lasciato intendere che c’è qualcun altro che gioca un ruolo fondamentale.

Attenzione: da qui in avanti l’articolo contiene spoiler sull’episodio di WandaVision 1×05

Dopo cinque episodi, la serie Marvel si conferma fuori dagli schermi: bizzarra e originale, con il nuovo appuntamento rilasciato oggi sulla piattaforma Disney+, la narrazione ha assunto anche dei toni abbastanza dark. È ormai chiaro come Wanda (personaggio interpretato da Elizabeth Olsen) sia colei che muove i fili di tutto, e anche Visione (Paul Bettany) comincia a pensare che la sua amata gli nasconda qualcosa di importante, se non terrificante.

È ancora presto per definire Wanda una nemica a tutti gli effetti, ma è certo che non cederà ben volentieri alla richiesta esterna dello SWORD di annullare la realtà che si è creata, lasciando libere le persone che lei sta tenendo sotto ostaggio e che continuano a recitare una parte nella sua commedia.

Il grande colpo di scena, però, avviene alla fine dell’episodio con un cameo che definiamo alla Luke Skywalker – un riferimento all’episodio conclusivo di The Mandalorian 2 quando, a sorpresa, Mark Hamill ha ripreso i panni dello Jedi di Star Wars. Pietro Maximoff, il fratello di Wanda deceduto durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, si presenta in carne e ossa alla sua porta. Il suo ritorno, però, non quello che si pensa. Non c’è più Aaron Taylor-Johson a interpretare il personaggio, bensì Evan Peters, il quale lo ha impersonato nei film degli X-Men.

Un colpo di scena clamoroso ma non tanto. Da quando la Disney ha acquistato la Fox, di conseguenza si è aperta la possibilità di introdurre i mutanti nel mondo dei Vendicatori. Resta da capire se Pietro è effettivamente lui oppure qualcun altro, e cosa comporta la sua presenza per la Fase 4 del MCU. Di sicuro, ciò apre anche al Multiverso, tema centrale nel prossimo film di Doctor Strange e che influenzerà anche il terzo Spider-Man.