Per certi versi paradossale il fatto che il prezzo dell’iPhone 11 da 128 GB, oggi 5 febbraio, abbia un prezzo inferiore rispetto a quello da 64 GB su Amazon. Dunque, super offerta stamane per il modello di colore nero, un prezzo davvero molto aggressivo che potrà far capitolare moltissimi utenti. Non parliamo ovviamente del top di gamma di ultimissima generazione di stampo Apple, ma è pur sempre un flagship che continua ad avere un buon mercato grazie a specifiche tecniche di tutto rispetto.

Il nuovo prezzo fissato da Amazon per un iPhone 11 da 128 GB

Considerando la versione del device presa in esame in oggi, siamo a livelli di prezzo più interessanti rispetto a quelli trattati ad inizio settimana sul nostro magazine. Era prevedibile che, con l’arrivo della nuova gamma di iPhone 12, ci fosse un calo di prezzo per l’iPhone 11, ma nessuno si aspettava offerte così allettanti come quella odierna proposta da Amazon. Il modello in questione, come accennato in precedenza, si presenta con una memoria interna da 128GB, quindi alquanto capiente da poter gestire al meglio qualsiasi tipo di file sul proprio smartphone.

Apple iPhone 11 (128GB) - nero

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

La colorazione nera rende questo iPhone 11 ancora più appetibile perché adatto a tutti, ma prima di elencarvi i punti di forza di questo device è bene evidenziare il super prezzo proposto quest’oggi da Amazon. L’iPhone 11 è acquistabile alla cifra di 674,10 euro, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo precedente, per un risparmio totale di 94,90 euro. Numeri importanti che potranno far gola a coloro che da tempo stanno pensando di acquistare un iPhone, senza però spendere cifre che si avvicinano agli ormai soliti 1000 euro.

Questo iPhone 11 in offerta su Amazon è incluso nel programma Prime del sito di e-commerce più famoso al mondo e ciò permette di non pagare le spese di spedizione, oltre che poterlo ricevere nel giro di 24 ore, senza lunghe attese. Ricordiamo come tale top di gamma si ritrovi con display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, Face ID e non manca un sistema fotografico di ottimo livello.

Spazio infatti ad una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere. Che ne pensate del nuovo prezzo per iPhone 11 da 128 GB?