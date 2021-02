Ci siamo, l’attesa è finita. Siamo alla vigilia della sfida Genoa-Napoli, valida per la 2esima giornata del campionato di Serie A. Il match si disputerà presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, domani sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20.45. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita, vediamo insieme le scelte dei tecnici.

QUI GENOA – Con l’arrivo dell’allenatore Davide Ballardini, la squadra ha avuto un netto segnale di ripresa sia in termini di prestazioni che di risultati. Difatti, nelle ultime quattro giornate di campionato i grifoni hanno ottenuto tre successi contro Bologna, Cagliari e Crotone, e un ottimo pareggio contro l’ostica Atalanta. Anche contro il Napoli il tecnico di Ravenna non cambierà assetto. Schiererà in porta Perin con Masiello, Radovanovic e Criscito nel reparto difensivo. Sulle fasce laterali ci saranno Zappacosta e Czyborra, mentre il centrocampo vedrà il trio composto dal neo acquisto Strootman, Badelj e Zajc. In attacco il bomber Destro sarà in coppia con Shomurodov.

QUI NAPOLI – Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso, hanno bisogno di certezze e questa sfida si porrà come un crocevia molto importante in termini di risposte. Nelle ultime cinque giornate i partenopei hanno ottenuto risultati altalenanti: sconfitti dallo Spezia e dal Verona, hanno centrato tre successi contro Fiorentina (goleada con 6 reti), Udinese e Parma (queste ultime con sofferenza). Per il test-match di domani sera al Ferraris, il tecnico calabrese opterà per un po’ di turnover, considerate le sfide successive contro Atalanta e Juventus. Tra i pali la certezza Ospina, con la coppia Koulibaly-Manolas al centro e Hysaj e Mario Rui esterni. Centrocampo a tre con Bakayoko, Elmas e Zielinski. Reparto offensivo con Petagna prima punta, assistito da Lozano e Politano sui lati.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All.: Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All.: Gattuso