L’inedita coppia Emma Corrin ed Harry Styles sarà protagonista di una storia d’amore tormentata sul grande schermo: dopo aver interpretato col plauso della critica la Principessa Diana nella serie Netflix The Crown, la giovane 23enne inglese debutta nel suo primo ruolo importante al cinema al fianco del cantautore e attore, ex membro dei One Direction già visto ed apprezzato in Dunkirk.

Il film, un adattamento cinematografico dell’omonimo dramma romantico di Bethan Roberts, si intitola My Policeman e sarà prodotto e distribuito da Amazon Prime. Emma Corrin ed Harry Styles hanno firmato per la pellicola diretta da Michael Grandage, vincitore di un Tony Award, con una sceneggiatura adattata del candidato all’Oscar Ron Nyswaner.

My Policeman racconta le vicende di Patrick, un anziano invalido che arriva a casa della coppia eterosessuale Marion e Tom. Un incontro da quale nascerà “una relazione appassionata” tra Tom e Patrick in un momento in cui l’omosessualità era severamente vietata. Emma Corrin e Harry Styles sono i protagonisti del film: interpreteranno la coppia di sposi Tom e Marion (ruolo, quest’ultimo, inizialmente affidato a Lily Collins), mentre non è stato ancora scelto l’uomo che interpreterà Patrick.

Emma Corrin ed Harry Styles sono tra i giovani attori in maggiore ascesa nel panorama inglese. La Corrin è fresca di nomination ai Golden Globes e ai SAG Awards per la sua impressionante performance in The Crown nei panni di una giovane Diana Spencer, ruolo che lascerà nelle mani di Elizabeth Debicki nella quinta e sesta stagione della serie Netflix. Intanto si prepara a monopolizzare la stagione dei premi grazie alla forza della sua interpretazione della Principessa del Popolo che le sta aprendo le strade del cinema. Dopo un piccolo ruolo nel film Il Concorso, My Policeman sarà il suo debutto assoluto da protagonista al cinema. Stesso discorso per Harry Styles, che però era già stato diretto da Christopher Nolan in Dunkirk e sta girando altri due film.