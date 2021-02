La Casa di Carta 5 mostrerà quello che sarà l’epilogo della rapina alla Banca di Spagna e presumibilmente dovrebbe essere anche l’ultima stagione della serie, a meno di rinnovi a sorpresa o di eventuali spin-off che sembrano essere nell’aria.

Le riprese de La Casa di Carta 5 sono quasi al termine e dal set sono arrivati diversi piccoli spoiler, come quelli che riguardano il ruolo della new entry Miguel Angel Silvestre nei panni del fidanzato di Tokyo o quello sulla gravidanza di Alicia Sierra ingenuamente rivelato da Najwa Nimri in diretta su Instagram.

Sempre dai social arriva quello che potrebbe essere lo spoiler sull’addio ad un personaggio de La Casa di Carta 5: l’attore Miguel Herran ha pubblicato una sua foto in tuta rossa, con pettorali in vista, accompagnata dalla scritta “Rio…” e dalla canzone The End dei The Doors. Potrebbe trattarsi semplicemente della fine delle riprese delle sue scene nei panni di Rio, ma il volto triste dell’attore, le condizioni del suo costume di scena deteriorato e il riferimento musicale hanno indotto i follower a pensare che Herran si riferisse alla morte del suo personaggio ne La Casa di Carta 5.

Come al termine della seconda stagione, quando Berlino si immolò per salvare la banda dalla polizia e permettere ai compagni di uscire dalla Zecca di Stato, stavolta il sacrificio umano che permette di portare a termine il colpo ne La Casa di Carta 5 potrebbe essere quello di Rio, personaggio già connotato drammaticamente nella terza e quarta stagione con la sua cattura e tortura da parte dell’ispettrice Sierra. Inoltre è proprio per salvare Rio e vendicarsi della polizia (oltre che della perdita di Berlino) che nasce la seconda rapina ideata dal Professore e la morte del ragazzo sarebbe una chiusura del cerchio rispetto all’origine di questa storyline che terrà banco anche ne La Casa di Carta 5. D’altronde nel corso delle stagioni le vittime sono state tante, da Helsinki a Mosca passando per quella straziante di Nairobi, ed è impossibile che la stagione finale – o perlomeno il finale della rapina alla Banca di Spagna – sia esente da lutti.

Intanto Alvaro Morte e Najwa Nimri hanno già partecipato alle riprese per la campagna marketing de La Casa di Carta 5, dunque è probabile che la data d’uscita della serie sia in procinto di essere annunciata.