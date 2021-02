Dopo sedici anni di messa in onda e 17 stagioni finora realizzate, esce il primo libro di Grey’s Anatomy, un’iniziativa editoriale che avrà lo scopo di raccontare la storia della serie e tante curiosità dal dietro le quinte del format in stile medical più longevo della tv.

Il titolo scelto per il libro di Grey’s Anatomy non è casuale: How to Save A Life è la canzone dei The Fray che è stata usata più volte nella serie in momenti topici come il 21° episodio della seconda stagione o lo speciale episodio musicale, diventata un po’ la colonna sonora non ufficiale del medical nel corso delle stagioni.

La editor di Entertainment Weekly Lynette Rice, firma il libro di Grey’s Anatomy raccogliendo 80 interviste inedite con membri del cast attuale ed ex volti della serie e della troupe, così come ad alcuni dei musicisti le cui canzoni sono finite nella colonna sonora dello show. Una raccolta di curiosità e testimonianze per ripercorrere l’intera storia della serie, un esperimento di poche pretese diventato uno dei format più iconici della tv. Il libro di Grey’s Anatomy celebrerà la portata di questo successo di ABC con curiosità a tutto spiano, dalla prima sceneggiatura di Shonda Rhimes ai tanti addii strazianti, passando per le storie d’amore che hanno fatto la storia della tv e le guest star memorabili che si sono succedute in questi anni.

Il libro di Grey’s Anatomy celebra la sua eredità e il fatto che rimanga ancora oggi “lo show televisivo più popolare e rivoluzionario“, spiega l’autrice, il cui scopo è dimostrare che “quello che è successo dietro le quinte è stato altrettanto affascinante e drammatico di quello che gli spettatori hanno visto ogni settimana“. Sarà un viaggio nella memoria tra alcuni dei momenti più significativi del medical con nuove informazioni che faranno gola agli appassionati. Ad esempio, fa sapere la Rice, nel suo libro di Grey’s Anatomy ci saranno rivelazioni su “alcune delle partenze più controverse dello spettacolo“, tra cui, presumibilmente, quelle di Katherine Heigl, Sandra Oh, Patrick Dempsey e da ultimo Justin Chambers che ha lasciato la serie a metà stagione lo scorso gennaio.

Il libro di Grey’s Anatomy uscirà il 21 settembre ed è già in pre-order online su Amazon: ecco la copertina.

Non si sa, al momento, se avrà una traduzione italiana.