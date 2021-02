Il cinema è in lutto: addio a Christopher Plummer, attore Premio Oscar morto all’età di 91 anni. La notizia è stata divulgata dalla famiglia, che ne ha confermato il decesso.

Secondo i primi dettagli, Plummer è morto nella sua casa in Connecticut, circondato dalla moglie Elaine Taylor, con cui è sposato da 51 anni.

Alle spalle ha aveva una lunghissima carriera. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo affermandosi come attore shakesperiano. L’esordio al cinema avviene nel 1958 con il film Fascino del Palcoscenico al fianco di Henry Fonda. La fama arriva qualche anno più tardi, nel 1964, con il ruolo del capitano Von Trapp nel musical Tutti insieme appassionatamente dove condivide la scena con Julie Andrews.

Seguono Lo strano mondo di Daisy Clover (1965) con Robert Redford e Natalie Wood; Agli ordini del Führer e al servizio di Sua Maestà (1967) con Romy Schneider e Yul Brynner; La notte dei generali (1967) con Peter O’Toole e Philippe Noiret; Edipo re (1968) con Orson Welles, I lunghi giorni delle aquile (1969) e Waterloo (1970).

Negli anni Settanta e Ottanta consolida la sua popolarità continuando a recitare anche da attore non protagonista. Nel 1983 interpreta l’Arcivescovo nella miniserie Uccelli di rovo (1983). Nel ’91 è Chang nel sesto film di Star Trek.

Lavora due volte con Spike Lee: in Malcolm X (1992) e poi in Inside Man (2006). Terry Gilliam lo vuole nel cast de L’esercito delle 12 scimmie (1995), accanto a Bruce Willis e Brad Pitt. Nel 2009 arriva la sua prima candidatura all’Oscar con il film The Last Station. Vince la statuetta nel 2012 per il ruolo di un padre gay in Beginners.

Nel 2017 Christopher Plummer sostituisce Kevin Spacey, all’epoca travolto da uno scandalo sessuale, nel film di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo. Per il ruolo del miliardario Jean Paul Getty ottiene la sua terza candidatura all’Oscar. Gli ultimi film sono Knives Out – Cena con delitto ed Era mio figlio.

Sui social, diverse celebrità lo hanno ricordato, tra cui Ridley Scott e Chris Evans, con cui aveva lavorato in Knives Out.

This is truly heartbreaking. What an unbelievable loss. Few careers have such longevity and impact. One of my favorite memories from Knives Out was playing piano together in the Thrombey house between set ups. He was a lovely man and a legendary talent. 💙💙💙 https://t.co/eFwNVe762w — Chris Evans (@ChrisEvans) February 5, 2021