Si avvicina l’esordio di Luisa Ranieri in Lolita Lobosco, nuova miniserie Rai al femminile pronta a debuttare dopo la conclusione della fortunata Mina Settembre. Un’altra fiction tratta da un romanzo, con una protagonista donna e ambientata al Sud. Stavolta siamo a Bari e Lolita Lobosco è un vice questore tenace, indipendente, una donna mediterranea ed empatica che non rinuncia alla sua femminilità in un ambiente prevalentemente maschile e maschilista.

“Per una donna essere in Polizia non è passeggiata, soprattutto se hai 40 anni, porti la quinta di reggiseno e ti chiami Lolita“: così recita la voce fuori campo di un’esplosiva Luisa Ranieri in Lolita Lobosco, nel promo della serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, in onda prossimamente su Rai1.

La programmazione de Le Indagini di Lolita Lobosco, prevista a partire da domenica 21 febbraio su Rai1, si inserirà sulla scia del riscontro ottenuto da Mina Settembre, la serie con Serena Rossi tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, cercando di ereditarne la media di circa sei milioni di telespettatori.

Il promo che mostra Luisa Ranieri in Lolita Lobosco rende bene l’idea del genere di questa fiction, una declinazione al femminile del giallo all’italiana che mescola registro investigativo e commedia rosa. Qualcosa di già visto con successo con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con protagonista Vanessa Scalera: anche in quel caso la protagonista, nata dalla penna di Mariolina Venezia, una donna volitiva del Sud, in forze nella bellissima Matera, si destreggia tra indagini e vicende personali.

A curare la produzione della fiction di Luisa Ranieri in Lolita Lobosco è suo marito Luca Zingaretti, insieme ad Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv – Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. Ecco il promo della serie diretta da Luca Miniero, in onda dal 21 febbraio su Rai1 coi primi due episodi.