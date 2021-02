Pare siano stati risolti molti problemi, in queste ore, per gli utenti che si ritrovano ancora oggi con un Huawei P20 Lite. A sorpresa, a distanza di meno di un mese dal nostro ultimo punto della situazione sul device, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione di un ulteriore aggiornamento per l’utenza in questione. Si tratta di un segnale cruciale, che la dice lunga sul fatto che il modello, ancora tanto popolare anche qui in Italia, non sia ancora stato abbondato in termini di sviluppo software.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento 374 per Huawei P20 Lite

Provando a fare ordine tra le informazioni attualmente disponibili sull’aggiornamento 374 concepito per Huawei P20 Lite, emerge in primis che il suo download non produrrà certo sconvolgimenti allo smartphone. Secondo quanto riportato da Huawei Central in queste ore, tuttavia, il download è fondamentale. Una volta installato, infatti, ci metteremo alle spalle una serie di problematiche che fino ad oggi hanno messo in discussione la sicurezza del pubblico.

A prescindere da questo e dalla constatazione che il nuovo aggiornamento per Huawei P20 Lite abbia un peso di poco superiore ai 200 MB, è importante evidenziare che un dispositivo di fascia bassa e commercializzato tre anni fa, oggi 4 febbraio abbia iniziato a ricevere il secondo upgrade in meno di un mese. Dunque, fate molta attenzione alle notifiche che potrebbero arrivarvi già in queste ore, in quanto l’installazione della patch di dicembre 2020 è assolutamente consigliata ai possessori dello smartphone.

Che ne pensate delle recenti mosse da parte dell’azienda cinese? Le notizie di questo giovedì sono significative, perché in passato il produttore ha ricevuto spesso e volentieri critiche per aver abbandonato lo sviluppo software dei suoi smartphone troppo in fretta. Possibile che con Huawei P20 Lite si apra ufficialmente una nuova fase.