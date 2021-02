Stefano De Martino in Che Dio ci Aiuti 6 è la grande guest star della puntata di stasera. Il ballerino e conduttore televisivo aveva annunciato la sua partecipazione alla fiction svelando che vestirà i panni di se stesso. L’occasione è una gara di ballo in cui i nostri protagonisti si daranno battaglia. Soprattutto Nico ed Emiliano, che lotteranno per avere le attenzioni di Monica.

Andiamo alle anticipazioni di stasera, giovedì 4 febbraio.

Nel primo episodio dal titolo Il mio angelo, Azzurra si troverà alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare e non includono lasciare il convento. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, Suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino. Tuttavia, quando Emiliano scopre che Nico e Monica sono stati insieme, la competizione tra i due ragazzi è alle stelle.

Nel secondo episodio, intitolato Segreti di famiglia, Elisa, la sorella di suor Angela, arriva ad Assisi e porterà a galla alcuni segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente, la zia Franca. Per ottenere un lascito di denaro, la ragazza convince Nico e Penny ad aiutarla. Intanto Azzurra cerca un segno dall’alto per capire se la sua strada è veramente quella di prendere i voti.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

L’appuntamento con la seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo: