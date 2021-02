Purtroppo tocca ritornare sui problemi WindTre per il secondo giorno consecutivo. Le chiamate continuano a non funzionate a dovere, in particolar modo in entrata. Dopo il clamoroso down del pomeriggio di ieri, la situazione non è ancora tornata del tutto alla normalità, pure per una discreta fetta di utenti.

Cosa sta succedendo oramai da più di 16 ore? Le difficoltà maggiori si sono riscontrate proprio nel servizio di base delle chiamate. Per quanto gli utenti riescono ad effettuare telefonate verso altri operatori, le anomalie si riscontrano soprattutto nel momento in cui si cerca di mettersi in contatto con un’altra SIM sempre WindTre. Lo smartphone poi resta totalmente muto nel momento in cui qualsiasi utenza TIM, Vodafone, Iliad o di altro vettore tenta una telefonata sempre verso un recapito WindTre.

Lo status del servizio di questa mattina di giovedì 4 febbraio è ben messa in evidenza dal servizio Downdetector. I problemi WindTre continuano vistosi con centinaia di segnalazioni. Le anomalie sono di certo ridimensionate rispetto al pomeriggio di ieri, il che lascerebbe presagire un lento ma graduale ritorno alla normalità. La lunga coda dovrebbe esaurirsi nel corso della mattinata ma il condizionale è d’obbligo. In effetti, c’è da dire che, almeno per il momento, l’operatore unificato non ha reso nota la vera natura tecnica degli errori di queste ultime ore e neanche ha ipotizzato una tempistica per il ripristino del servizio in ogni suo aspetto. Come conseguenza dunque, a tal proposito, è possibile solo maturare delle ipotesi.

In ultima battuta va ricordato che i problemi WindTre delle ultime ore hanno investito in parte anche altri operatori il cui servizio si appoggia sulla stessa infrastruttura di rete. Ci sono state dunque delle difficoltà anche per Iliad e Poste Mobile ma queste ultime sembrerebbero del tutto rientrate.