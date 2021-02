Il sistema del Cashback di Stato sembra non funzionare ancora come dovrebbe: la denuncia questa volta arriva da ‘tgcom24.mediaset.it‘, secondo cui ci sarebbe la possibilità di ricevere rimborsi senza nemmeno aver effettuato gli acquisti. Stefania Petyx di ‘Striscia la Notizia’ ha fatto luce sulla questione, facendo venire a galla le modalità attraverso cui la piattaforma può essere ‘aggirata’.

Il primo trucco consiste nel reso del prodotto acquistato, che non implicherebbe la cancellazione della transazione di rimborso prevista dal Cashback di Stato. Un’operazione da poter ripetere più e più volte, anche in negozi diversi. Il noto programma di Canale 5 lo ha dimostrato: prima in un negozio di abbigliamento, poi in un grande magazzino ed infine al supermercato, con puntuale accredito del Cashback di Stato nonostante il reso della merce acquistata (giusto sarebbe annullare anche la transazione utile per l’accredito del rimborso). Un altro metodo per aggirare il sistema del Cashback di Stato consisterebbe nel trasferimento di soldi tramite una ricarica Postepay da una carta di credito. In questo caso non occorre nemmeno si facciano acquisti: per il rimborso sarebbe sufficiente effettuare un passaggio di denaro da una carta all’altra, ottenendo l’accredito senza averne diritto.

Il sistema gestito attraverso l’app IO sembra non riuscire a distinguere tra trasferimento di denaro e pagamento, cosa che magari gli sviluppatori metteranno a punto, annullando anche le transazioni non valide. D’altro canto, i fondi previsti per i rimborsi del Cashback di Stato potrebbero non essere sufficienti, e la situazione peggiora ulteriormente visti i tanti metodi a disposizione per aggirare il sistema. Speriamo i bug vengano presto corretti, ed il regolare funzionamento della piattaforma ripristinato. Se notate cose che non vi tornano metteteci al corrente attraverso il box dei commenti in basso (potete anche farci le domande che ritenete opportune: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile).