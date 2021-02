Se avete pensato di acquistare una smart-band il pensiero sarà ricaduto probabilmente sulla Xiaomi Mi Band 5, una vera istituzione in questo segmento (soprattutto per il rapporto qualità/prezzo che la caratterizza). L’ultimo aggiornamento messo a disposizione per il braccialetto intelligente dal produttore cinese rende l’accessorio ancora più accattivante. Come riportato dal portale ‘rprna.com‘, l’upgrade permetterà alla Xiaomi Mi Band 5 di funzionare meglio, portando il firmware alla versione v1.0.2.54. Il registro delle modifiche riferisce della correzione di certi bug e del miglioramento della precisione del conteggio dei passi (che sappiamo quanto possa essere importante per un prodotto di questo tipo, che nasce essenzialmente per tale mansione). Un braccialetto intelligente che si rispetti deve innanzitutto offrire garanzia sotto tale punto di vista (sarete d’accordo anche voi).

Per stimare quante calorie tendiamo a bruciare occorre una misurazione quanto più possibile precisa della distanza percorsa, ed ecco la crucialità di un aspetto che non poteva certamente essere trascurato. L’aggiornamento v1.0.2.54 risolve anche un problema di scorretta visualizzazione del calendario lunare. L’upgrade, al momento, è in distribuzione sul mercato cinese, e non sappiamo ancora dirvi se sia relativo solo al modello con NFC (quello venduto localmente), o se verrà rilasciato in seguito anche per il modello internazionale della Xiaomi Mi Band 5 (speriamo proprio di sì). A dicembre già successe una cosa del genere, che speriamo non si ripeta adesso con questo nuovo aggiornamento (data la sua importanza, come sopra vi abbiamo spiegato).

Nel caso, il pacchetto verrebbe reso disponibile attraverso l’app Mi Fit, attraverso cui sarà possibile scaricarlo e installarlo successivamente sulla propria Xiaomi Mi Band 5. La situazione è ancora tutta da vedere, ma restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso (vi risponderemo nel più breve tempo possibile).