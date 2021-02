Per quale motivo l’app My Vodafone non funziona oggi 4 febbraio? Si tratta di un’amara sorpresa per i clienti del vettore mobile che magari, proprio questa mattina, dovevano ricorrere allo strumento per verificare il credito, pure ricaricare il proprio numero e per qualsiasi altra operazione. Eppure il servizio non risulta disponibile e non è possibile usufruire del tool ufficiale dell’operatore.

Provare per credere. Accedendo all’app My Vodafone proprio in questa mattinata e almeno al momento di questa pubblicazione, accade esattamente quanto segue: la schermata visibile dagli utenti è quella presente nell’immagine di inizio articolo e fa riferimento, inequivocabilmente, al servizio non disponibile. L’avviso in se si ripete anche a seguito di più tentativi e dalla pagina di accesso allo strumento con l’errore non è possibile proseguire in alcun modo. Non resta altro da fare che chiudere l’app in questione, rassegnarsi e attendere tempi migliori.

Se non funziona l’app My Vodafone, al momento, le difficoltà non sono per nulla riconducibili agli smartphone Android piuttosto che agli iPhone. Le anomalie investono qualsiasi device, senza alcuna distinzione. Appare alquanto difficile imputare le difficoltà ad un aggiornamento dello strumento visto che l’ultimo risale agli inizi di dicembre. Piuttosto è probabile che qualche errore di accesso ai server con le informazioni dei singoli utenti possa essere il responsabile dell’attuale status del servizio.

Per il momento è impossibile ipotizzare i tempi di ripristino della normalità. Anche se non funziona l’app My Vodafone, almeno al momento di questa pubblicazione, non abbiamo ancora raccolto alcuna comunicazione del vettore in merito all’anomalia che comunque potrebbe scomparire rapidamente nel prosieguo della mattinata.

Aggiornamento 11:20 – Nuove verifiche effettuate in redazione mostrano importanti rallentamenti per l’app My Vodafone. Capita di essere anche disconnessi dalla propria utenza e dover rieffettuare login.