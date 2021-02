A poco più di un mese dall’uscita della serie, Netflix ha svelato i primi dettagli sui personaggi di Sky Rojo, la nuova serie creata e prodotta dai creatori de La Casa di Carta, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato con la loro Vancouver Media. La prima stagione uscirà in tutto il mondo il 19 marzo.

I principali personaggi di Sky Rojo sono Coral, Wendy e Gina, tre donne in fuga da un giro di prostituzione a Tenerife: insieme intraprendono un viaggio pericoloso in cerca della loro libertà, mentre sono inseguite da Moisés e Christian, gli scagnozzi del loro magnaccia Romeo, il proprietario del Club Las Novias in cui erano sfruttate e da cui sono scappate.

I tre personaggi di Sky Rojo su cui si regge questo action drama in salsa latina sono “tre vittime di tratta che rompono la ragnatela che le intrappola“, ma la serie è anche la storia “dei loro sogni, dell’inferno hanno vissuto, dell’amicizia che hanno forgiato, della solidarietà che le unisce e dell’enorme energia che le tiene in vita“, spiegano gli showrunner.

Il cast è guidato da Verónica Sánchez, Asier Etxeandia e Lali Expósito, affiancate da Miguel Ángel Silvestre (prossimamente anche ne La Casa di Carta 5), Yany Prado ed Eric Auquer. Ecco i personaggi di Sky Rojo che interpretano.

Coral (Verónica Sánchez)

Intelligente, elegante e ben istruito, si è fatta assumere volontariamente al Club Las Novias perché spinta dalla necessità di fuggire da qualcuno e sapendo che in quel posto non sarebbe stata trovata. Il suo spirito autodistruttivo la induce a consumare droghe di ogni tipo quando ha bisogno di disconnettersi dalla realtà. Donna capace di razionalizzare e valutare i pro e i contro di ogni situazione, diventa la preferita di Romeo, che vede in lei qualcosa di speciale.

Gina (Yani Prado)

Ingenua e dolce, crede nella bontà degli altri. Viene adescata da Moisés a Cuba e indotta a credere che avrebbe lavorato come cameriera. Cerca disperatamente di fuggire, ma debiti, minacce e l’impossibilità di ottenere il passaporto, detenuto da Romeo, rendono la libertà un miraggio. Ottimista di natura, diventa il pilastro che tiene insieme le ragazze.

Wendy (Lali Exposito)

Sfacciata, determinata e ribelle, è arrivata al Club sapendo che sarebbe finita in un giro di prostituzione ma non che sarebbe stata vittima di un rapimento. La spinge a prostituirsi il bisogno di uscire dalla povertà e di trovare una sicurezza economica per sé e il suo partner. Agisce d’impulso, senza paura, è diffidente ma cerca di infondere coraggio alle altre.

Rome (Asier Etxeandia)

Romeo è un magnaccia e proprietario del Club Las Novias, noto per essere uno dei bordelli più frequentati di Tenerife. Guida una tratta di donne destinate allo sfruttamento della prostituzione. Ironico, sveglio e senza scrupoli morali, giustifica i suoi affari considerandosi un artista. Si fida ciecamente dei suoi scagnozzi, Moisés e Christian, che considera parte della sua famiglia.

Mosè (Miguel Ángel Silvestre)

Braccio destro di Romeo, gestisce con lui il night club e insieme fanno da intermediari nel reclutamento di ragazze all’estero. È un criminale motivato non tanto dal denaro quanto dalla fedeltà assoluta a Romeo. Nutre dubbi sulla vita che conduce, ma evita di pensarci e si limita a seguire gli ordini.

Christian (Enric Auquer)

Irruento, aggressivo, è una bomba a orologeria. Fratello minore di Mosè, a differenza sua non nutre dubbi né coltiva idee proprie o ambizioni. Capace di uccidere senza pensarci, ha costantemente bisogno di sentirsi all’altezza di suo fratello, di essere amato e apprezzato. L’unica persona di cui sembra importargli nella vita è sua madre.