Lady Gaga si trasferisce a Roma: vivrà in Italia almeno per il prossimo mese. Questo è quanto è emerso in rete e in televisione nelle scorse ore, a lanciare l’indiscrezione è stata TV8 nel programma Ogni Mattina.

Lady Gaga si trasferisce a Roma, dove alloggerà nelle prossime settimane. Il motivo del trasferimento della cantante in Italia è legato a motivi lavorativi: Miss Germanotta reciterà nel film dedicato al delitto Gucci e vestirà i panni di Patrizia Reggiani.

Per partecipare alle riprese, che si terranno in Italia, Lady Gaga si trasferisce a Roma, dove ha già preso in affitto un attico in zona centrale. La casa italiana di Lady Gaga affaccia sui Fori Imperiali e la porta nel cuore della capitale d’Italia. La scelta di prendere in affitto un appartamento si deve alla volontà di non alloggiare in hotel. Con la pandemia globale da Coronavirus, infatti, l’artista ha deciso di tutelarsi evitando di alloggiare negli alberghi della città preferendo un attico ai Fori Imperiali.

L’attico scelto inizialmente da Lady Gaga è già stato occupato ma la cantante sembra che ne abbia trovato un altro nella stessa zona della città.

“Lady Gaga sarà la protagonista del film dedicato al delitto Gucci nei panni di Patrizia Reggiani, la cantante sarà a Roma nelle prossime settimane per iniziare le riprese. Gaga non vuole stare in hotel per la pandemia e ha scelto una casa dove fermarsi durante le riprese. Stiamo parlando di un superattico sui Fori Imperiari ma la casa che aveva scelto è stata occupata da un’altra persona. Gaga, però, la vuole a tutti i costi” .

Queste le parole nel programma TV Ogni Mattina però la rubrica Un Santo In Paradiso, di Santo Pirrotta. Alla data odierna, sembra che Lady Gaga non abbia ancora raggiunto la penisola che si prepara ad accoglierla per il mese di marzo.