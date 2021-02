La Pupa e il Secchione e Viceversa torna in onda questa sera con un nuovo Pupo, un altro Ripensamento e una serie di prove che metteranno alla prova un’altra coppia. Il programma va in scena oggi, 4 febbraio, in prima serata su Italia 1, con il terzo appuntamento condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. In queste ore si parla di un po’ di tensione tra i due timonieri di questa edizione che ha portato a casa ottimi ascolti nelle scorse settimane, ma siamo sicuri che siano voci veritiere o si tratta solo di un modo per attirare ulteriormente l’attenzione?

Tra gli ospiti della puntata di oggi de La Pupa e il Secchione e viceversa ci sono Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo, Roberto Giacobbo ed Enzo Salvi pronti ad assumere il comando delle varie prove. Anche questa sera, però, la puntata si aprirà con un nuovo Ripensamento in cui toccherà a secchioni e pupi decidere se restare o meno con la propria compagna. Ci saranno altri cambiamenti nelle coppie? A portare sicuramente scompiglio ci penserà l’ingresso di un nuovo Pupo, Manuel, che provocherà le gelosie dei due Pupi Gianluca e Matteo, timorosi di perdere le loro Secchione.

Ecco il promo della puntata:

Non mancheranno nemmeno le altre prove a cominciare da quella che vedrà protagonisti i Pupi al fianco di Roberto Giacobbo. I ragazzi saranno chiamati a condurre un talk show affiancati da Secchione e Secchioni pronti a fare da cornice sul palco. I ragazzi saranno poi alle prese con una prova fisica, al “Parco Avventura”, dove affronteranno un percorso sospeso e pieno di insidie. Tornerà l’immancabile, e temutissimo, interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio, mentre per la prova “Stilisti per un giorno” arriverà in villa Jo Squillo.

Sullo sfondo rimarranno le questioni personali de La Pupa e il Secchione e Viceversa ovvero il sentimento che lega la pupa Stephanie al secchione Guidi, sempre più vicini e complici nonostante le tensioni della scorsa settimana, e poi De Santis che ha già scritto una lettera per la secchiona Orazi rivelandole i suoi sentimenti. Ci saranno poi la prova di riconoscimento, “Acchiappa Pupe”, e il “Syntony Test”, che avrà come tema il futuro, tra paure, opportunità e speranze. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio, quale coppia sarà eliminata dal gioco?