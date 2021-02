Conta 75 pagine il protocollo Rai per Sanremo 2021. Cosa cambia al Festival in epoca Covid-19? Il documento ufficiale è stato stilato e già consegnato al Comitato tecnico scientifico per l’autorizzazione. Include la predisposizione di percorsi obbligati e l’utilizzo di guanti e mascherine per la protezione individuale; sarà a disposizione anche il gel igienizzante.

Cambierà anche lo svolgimento dello spettacolo. Il pubblico è già ufficiale che non sarà al Teatro Ariston di Sanremo, né invitati né figurati. Cambia anche il modo di stare sul palco: niente abbracci tra e con i cantanti, niente contatti con i vincitori.

I premi verranno consegnati attraverso l’uso di un carrello per evitare ogni contatto fisico tra le autorità/la direzione artistica del Festival di Sanremo 2021 e i cantanti meritevoli dei premi in questione.

75 pagine quelle del protocollo Rai per Sanremo 2021, 15 capitoli e 8 allegati che spiegano nel dettaglio le misure di sicurezza anti-Covid che il Festival intende attuare per consentire lo sviluppo dell’evento in tutta sicurezza.

Il Festival inizierà alle ore 20.40 e non potrà superare le 2 di notte per un totale di 300 minuti per serata. L’Orchestra ci sarà: si parla di 60 elementi complessivamente. Il direttore è già stato scelto e sarà il maestro Leonardo De Amicis.

Quattro o cinque gli ospiti per ogni serata. Il conduttore, Amadeus, sarà affianca sul palco da 5 o 6 personaggi del cast (al massimo) per consentire a tutti il corretto mantenimento del distanziamento interpersonale. I coristi potranno lavorare senza mascherina ma dovranno rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri frontalmente e 1,5 metri lateralmente. L’Orchestra sarà dislocata a destra e a sinistra del palco.



Tamponi obbligatori ogni 3 giorni per tutti, locali sanificati in modo preciso e puntuale dopo ogni utilizzo. All’ingresso verrà misurata la temperatura, lo rivela il Corriere della Sera.

“La consegna dei fiori e dei premi potrà essere effettuata tramite un carrello di scena opportunamente realizzato e igienizzato dopo ogni utilizzo. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per la consegna dei premi finali. I premi e i fiori saranno opportunamente igienizzati e consegnati con un carrello di scena dal quale lo stesso premiato preleverà il premio”, si legge nel protocollo Rai per Sanremo 2021.