Oggi, 4 febbraio, gli artisti celebrano il World Cancer Day, la giornata mondiale della lotta contro il cancro. In questa ricorrenza sono forti i messaggi in cui vengono ribadite l’importanza della prevenzione e della consapevolezza, ma anche la necessità della ricerca, del trattamento e della cura.

Il World Cancer Day è stato fissato per la prima volta nel 2000 nel corso del Vertice Mondiale contro il cancro per il nuovo millennio, con un incontro avvenuto a Parigi. In una giornata come questa tutte le forze politiche, artistiche, scientifiche e culturali si uniscono per portare avanti un forte messaggio di speranza rivolto soprattutto alle persone colpite dalla malattia.

Eros Ramazzotti condivide la data e appone il nastro rosa che simboleggia questa giornata mondiale. Lo fa nelle stories, non aggiunge altro, ma si unisce con semplicità all’appello che oggi suona più forte. Emma Marrone riprende un frammento di quella volta in cui partecipò a Che Tempo Che Fa, il 27 ottobre 2019, per lanciare il suo messaggio di speranza a tutte le persone che combattono contro la malattia.

Ricordiamo, infatti, che Emma ha dovuto affrontare un serio problema di salute che l’aveva portata a uno stop temporaneo e in più occasioni si è messa in prima linea per incoraggiare tutte le persone colpite e soprattutto infondere coraggio e consapevolezza. In seguito ha dichiarato di essere completamene guarita dalla malattia, ma non mancano le occasioni in cui ritorna sull’argomento per esorcizzare il suo trauma.

“Prevenire è rock”, scrive Loredana Bertè che lamenta tutte le conseguenze della pandemia del Covid-19, una circostanza che ha complicato le cose anche per i malati oncologici. La voce de Il Mare D’Inverno ci ricorda, con questo post, di fare attenzione a noi stessi tutti i giorni proprio nel nome della prevenzione.

Gli artisti celebrano il World Cancer Day e i loro messaggi si moltiplicano in queste ore, tanta è l’importanza di questa giornata.

Oggi 4 Febbraio è la Giornata mondiale contro il Cancro.

È sicuramente un giorno nel quale fermarci a riflettere ma, dobbiamo ricordarci di fare qualcosa per la nostra salute tutti i giorni!

La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali. pic.twitter.com/3jCayH3t2R — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 4, 2021