Davvero si parla di TikTok bloccato in Italia dal 9 febbraio ma non nel senso di uno stop definitivo al social fra soli pochi giorni, come più di qualcuno potrebbe immaginare. Ci sarà tuttavia un’operazione da fare per continuare ad utilizzare la piattaforma, in pratica la conferma dell’età esatta di qualsiasi iscritto entro i nostri confini.

Il caso della giovanissima vittima siciliana che, per il momento, sembra essere legato al social network TikTok ha scatenato l’intervento del Garante della Privacy nel tentativo di gatantire la maggiore tutela dei minori in tutte le piattaforme social. Proprio TikTok dunque, su indicazione dell’autorità italiana, provvederà a disconnettere tutti gli account degli iscritti il prossimo 9 febbraio. Gli interessati dovranno semplicemente procedere ad un nuovo login per riutilizzare il servizio ma non prima di aver dichiarato di nuovo la propria età.

La procedura appena descritta dovrebbe, almeno sulla carta, evitare che continuino ad utilizzare il social i minori di 13 anni. Potremmo definire quasi fantascienza l’ipotesi che ci sia il pericolo di TikTok bloccato per qualche utente. I giovanissimi che hanno 12 anni o anche meno, pure in questa occasione, non faranno altro che dichiarare il falso, cambiando la loro data di nascita come accaduto anche al momento dell’iscrizione alla piattaforma. Il trucco è semplice e pratico: difficile pure pensare che i genitori controllino l’iniziativa dei figli, considerando che non lo hanno fatto neanche in un passato più o meno recente.

Se non ci sarà alcun rischio di TikTok bloccato in Italia dal prossimo 9 febbraio, quali potrebbero essere le vere misure per proteggere i minori di 13 anni? Il social, dallo scorso 25 gennaio, ha messo in campo uno specifico comando per segnalare quei profili che all’apparenza non superano la soglia di età. Dei moderatori dovrebbero effettuare delle verifiche e dunque comportarsi di conseguenza. Nel futuro dovrebbe esserci comunque anche il supporto dell’intelligenza artificiale. Algoritmi ben precisi dovrebbero studiare il comportamento degli utenti sulla piattaforma, la risposta a determinati annunci pubblicitari così da determinarne la fascia d’età approssimativa. Un’implementazione di questo tipo si scontrerebbe tuttavia con la tutela alla privacy e dunque la specifica strada andrà definita al meglio nel corso del prosieguo del 2021.