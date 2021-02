Nell’ultimo post pubblicato su Instagram Vasco Rossi ricorda Vita Spericolata. Per il Blasco fu la seconda volta al Festival di Sanremo. Era il 3 febbraio 1983 e quell’anno il Festival della Canzone Italiana si concluse con la vittoria di Sarà Quel Che Sarà di Tiziana Rivale seguita da Volevo Dirti di Donatella Milani e Margherita Non Lo Sa di Dori Ghezzi.

Vasco Rossi ricorda Vita Spericolata

Oggi, 3 febbraio 2021, sono trascorsi 38 anni da quella seconda volta del rocker di Zocca nella città dei fiori. Con queste parole Vasco Rossi ricorda Vita Spericolata:

“Ci giravo intorno da sei mesi.. cercavo un testo all’altezza della musica che mi aveva dato Tullio Ferro. Mi mancava il verso giusto, il primo. Quando è arrivato, sono impazzito dalla gioia. Ero in Sardegna. Dovevo fare un concerto, ma pioveva e quelli erano gli anni in cui, se pioveva, dovevi cancellare tutto. Mi ricordo questo campo sportivo illuminato di notte, io ero in macchina. Mi venne: ‘Voglio una vita…’ A quel punto ho capito tutto: la voglio spericolata, maleducata, la voglio vissuta”.

Su una musica di Tullio Ferro, Vita Spericolata si presentava come il secondo tentativo dopo Vado Al Massimo. In entrambi i casi il risultato non fu dei migliori, ma c’è chi ricorda che entrambe le edizioni del festival – nel 1982 vince Riccardo Fogli con Storie Di Tutti I Giorni – sono oggi passate alla storia proprio perché Vasco partecipò come concorrente in gara.

Per questo il Blasco puntualizza: “Si piazzò ultima nella classifica, ma diventò la canzone dei ragazzi come me“.

Vasco Rossi a Sanremo

Di fatto, Vasco Rossi ha partecipato a Sanremo come interprete solamente nel 1982 e nel 1983, ma sono state numerose le occasioni in cui il suo nome è comparso tra gli autori. Nel 1989 firma Tentazioni degli Sharks insieme ad altri autori. Nell’edizione del 1997 firma la storia e bellissima … E Dimmi Che Non Vuoi Morire portata in gara da Patty Pravo e scritta insieme al partner in crime Gaetano Curreri. Insieme a lui, inoltre, scrive Lo Zaino che gli Stadio porteranno al Festival nel 1999.

Sempre insieme a Curreri nel 2000 scrive La Tua Ragazza Sempre portata in gara da Irene Grandi. Nel 2005, inoltre, arriva al Teatro dell’Ariston per la prima e ultima volta in veste di ospite insieme al suo chitarrista Maurizio Solieri: sul palco propone un accenno di Vita Spericolata e canta Un Senso.

Oggi Vasco Rossi ricorda Vita Spericolata, un vero e proprio inno generazionale che non soffre i tanti anni di età grazie a quel messaggio genuino e alla schiettezza.