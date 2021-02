L’offerta Optima cambia look in questo primo scorcio di 2021: un nuovo sito, un nuovo logo, una nuova campagna pubblicitaria spingono la sempre innovativa soluzione del Tutto in Uno. Raccolte in un’unica proposta ci sono infatti tutte le utenze principali di casa ossia luce, gas, internet ma anche il servizio di telefonia fissa e mobile.

Il sito Optima si rinnova nella grafica, nel layout e nel logo. L’ormai storico colibrì della smart-utility assume un aspetto coloratissimo e decisamente dinamico e fa capolino in tutte le comunicazioni, sulle fatture e sull’app per i clienti. Lo stile essenziale delle pagine del sito con le offerte dei servizi va ora più che mai dritto al sodo con le informazioni relative soprattutto al Tutto in Uno, dunque alla possibilità di avere un unico interlocutore per le utenze, un’unica bolletta e una sola assistenza per tutti i servizi.

La campagna TV on air dallo scorso 17 gennaio sulle reti Mediaset mette in evidenza, per chi ancora non la conoscesse, la mission di Optima ovvero quella di migliorare la vita dei propri clienti. Lo spot, ideato da Optima e prodotto da Run Comunicazione, ha la regia di Valerio Vestoso. Il racconto del Tutto In Uno è affidato ad una giovane coppia che si gode il pieno relax a casa propria, potendo contare su Optima, un’azienda fatta di persone sempre vicine ai propri clienti. Lo spot sottolinea anche un altro plus attuale ossia i 3 mesi di consumi che i clienti non pagano se attivano tutti i servizi.

Per avere maggiori informazioni sulle offerte di Optima, gli interessati potranno richiedere di essere ricontattati attraverso il form online dell’azienda.